RENIEC anuncia campaña de DNI GRATIS este 18 de noviembre: lugar, horario y beneficiarios
Este martes 18 de noviembre, el RENIEC realizará un importante evento para ofrecer la documentación sin costo en cierto punto clave del país.
La Municipalidad Distrital de Huaripampa, ubicada en la provincia de Jauja (departamento de Junín), ha anunciado una campaña gratuita de DNI electrónico en alianza con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Este esfuerzo conjunto busca facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) para sectores especialmente vulnerables, promoviendo la inclusión social y la formalización de la identidad.
Gracias a esta colaboración, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad podrán tramitar su DNIe sin costo, lo cual representa una oportunidad importante para quienes tienen barreras para acceder a trámites en oficinas convencionales.
La campaña refleja el compromiso local con la ciudadanía más necesitada, reforzando la tarea de RENIEC de masificar la emisión del DNI electrónico en todo el país. ¿Quieres conocer los detalles de lo que será este evento? AQUÍ te dejamos la última información.
DNI gratuito este martes 18 de noviembre gracias a Reniec / FOTO: Municipalidad de Huaripampa
¿Quiénes son los beneficiarios?
La jornada gratuita estará dirigida a los siguientes grupos prioritarios:
- Menores de 0 a 17 años.
- Adultos mayores de 60 años.
- Personas con discapacidad.
- Ciudadanos en situación de extrema pobreza, según la clasificación del SISFOH.
Detalles de la campaña
- La atención se realizará desde las 9:00 a.m.
- El lugar designado es el auditorio de la Municipalidad Distrital de Huaripampa.
- La actividad forma parte de una estrategia más amplia de RENIEC con su programa "DNI electrónico 3.0 para todos", que busca emitir solo DNI electrónicos con mayores niveles de seguridad.
Importancia del DNI electrónico
El DNIe 3.0 cuenta con un chip de alta seguridad y hasta 64 llaves de seguridad, lo que lo hace más difícil de falsificar o suplantar. Permite realizar trámites digitales, firmar documentos electrónicamente y acceder a servicios públicos en línea, facilitando la vida de los ciudadanos.
Contribuye a la formalización de grupos vulnerables que a veces no cuentan con documentos actualizados o digitales, garantizando su inclusión en planes sociales y otros beneficios.
Requisitos y recomendaciones
Para acceder al DNI electrónico en la campaña:
- Presentar la documentación personal correspondiente (acta de nacimiento para menores, DNI anterior si lo tienen, etc.).
- Si es una persona con discapacidad, llevar su carné de CONADIS o certificado equivalente.
- Si está en extrema pobreza según SISFOH, presentar la ficha o constancia correspondiente.
- Los menores deben acudir acompañados de uno de sus padres o apoderados identificados.
- Además, se recomienda llegar temprano, dado que estas campañas suelen tener afluencia y los cupos pueden ser limitados.
