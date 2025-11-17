RENIEC anuncia campaña de DNI GRATIS este 18 de noviembre: lugar, horario y beneficiarios

La Municipalidad Distrital de Huaripampa, ubicada en la provincia de Jauja (departamento de Junín), ha anunciado una campaña gratuita de DNI electrónico en alianza con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Este esfuerzo conjunto busca facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) para sectores especialmente vulnerables, promoviendo la inclusión social y la formalización de la identidad.

Gracias a esta colaboración, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad podrán tramitar su DNIe sin costo, lo cual representa una oportunidad importante para quienes tienen barreras para acceder a trámites en oficinas convencionales.

La campaña refleja el compromiso local con la ciudadanía más necesitada, reforzando la tarea de RENIEC de masificar la emisión del DNI electrónico en todo el país. ¿Quieres conocer los detalles de lo que será este evento? AQUÍ te dejamos la última información.

DNI gratuito este martes 18 de noviembre gracias a Reniec / FOTO: Municipalidad de Huaripampa

¿Quiénes son los beneficiarios?

La jornada gratuita estará dirigida a los siguientes grupos prioritarios:

Menores de 0 a 17 años.

Adultos mayores de 60 años.

Personas con discapacidad.

Ciudadanos en situación de extrema pobreza, según la clasificación del SISFOH.

Detalles de la campaña

La atención se realizará desde las 9:00 a.m.

El lugar designado es el auditorio de la Municipalidad Distrital de Huaripampa.

La actividad forma parte de una estrategia más amplia de RENIEC con su programa "DNI electrónico 3.0 para todos", que busca emitir solo DNI electrónicos con mayores niveles de seguridad.

Importancia del DNI electrónico

El DNIe 3.0 cuenta con un chip de alta seguridad y hasta 64 llaves de seguridad, lo que lo hace más difícil de falsificar o suplantar. Permite realizar trámites digitales, firmar documentos electrónicamente y acceder a servicios públicos en línea, facilitando la vida de los ciudadanos.

Contribuye a la formalización de grupos vulnerables que a veces no cuentan con documentos actualizados o digitales, garantizando su inclusión en planes sociales y otros beneficios.

Requisitos y recomendaciones

Para acceder al DNI electrónico en la campaña: