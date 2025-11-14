DNI electrónico GRATUITO este 17 de noviembre: trámite beneficiará a ciudadanos de esta provincia

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), en coordinación con la Municipalidad Distrital de Lagunas, ubicada en la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, han informado que este lunes 17 de noviembre de 2025 se llevará a cabo una jornada especial gratuita para el trámite del DNI electrónico (DNIe).

La campaña está dirigida tanto a personas que requieran emitir su DNI electrónico por primera vez como a quienes necesitan renovarlo por pérdida o caducidad. El evento iniciará a partir de las 8:30 a.m. en las instalaciones municipales y la atención estará sujeta a cupos limitados, por lo que se aconseja acudir temprano para asegurar el trámite.

Jornada especial de DNI electrónico gratuito

La campaña se desarrollará conforme a lo comunicado por la Municipalidad Distrital de Lagunas y la RENIEC:

Reniec ofrece campaña gratuita de DNI este 8:30 a.m / FOTO: Municipalidad Distrital de Lagunas

Fecha: Lunes 17 de noviembre de 2025.

Lugar: Palacio municipal del distrito de Lagunas, Alto Amazonas, Loreto.

Hora de inicio: 8:30 a.m.

Atención sujeta a cupos limitados según orden de llegada.

¿Quiénes serán beneficiarios de la campaña de DNIe gratis?

Personas que necesitan obtener el DNI electrónico por primera vez.

Personas que requieren renovar su DNI por pérdida o caducidad.

Trámite gratuito: No se cobrará por la emisión en esta jornada especial, gracias a la campaña coordinada entre RENIEC y la municipalidad.

¿Por qué es importante tener el DNI electrónico actualizado?

Contar con el DNI electrónico vigente no solo garantiza la identidad legal, sino que además abre acceso a múltiples beneficios y evita contratiempos. Algunos puntos clave: