DNI electrónico GRATUITO este 17 de noviembre: trámite beneficiará a ciudadanos de esta provincia
Varios ciudadanos en el Perú podrán favorecerse con este importante evento que ha organizado el Reniec en colaboración con una municipalidad distrital.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), en coordinación con la Municipalidad Distrital de Lagunas, ubicada en la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, han informado que este lunes 17 de noviembre de 2025 se llevará a cabo una jornada especial gratuita para el trámite del DNI electrónico (DNIe).
La campaña está dirigida tanto a personas que requieran emitir su DNI electrónico por primera vez como a quienes necesitan renovarlo por pérdida o caducidad. El evento iniciará a partir de las 8:30 a.m. en las instalaciones municipales y la atención estará sujeta a cupos limitados, por lo que se aconseja acudir temprano para asegurar el trámite.
Jornada especial de DNI electrónico gratuito
La campaña se desarrollará conforme a lo comunicado por la Municipalidad Distrital de Lagunas y la RENIEC:
Reniec ofrece campaña gratuita de DNI este 8:30 a.m / FOTO: Municipalidad Distrital de Lagunas
- Fecha: Lunes 17 de noviembre de 2025.
- Lugar: Palacio municipal del distrito de Lagunas, Alto Amazonas, Loreto.
- Hora de inicio: 8:30 a.m.
- Atención sujeta a cupos limitados según orden de llegada.
¿Quiénes serán beneficiarios de la campaña de DNIe gratis?
- Personas que necesitan obtener el DNI electrónico por primera vez.
- Personas que requieren renovar su DNI por pérdida o caducidad.
- Trámite gratuito: No se cobrará por la emisión en esta jornada especial, gracias a la campaña coordinada entre RENIEC y la municipalidad.
¿Por qué es importante tener el DNI electrónico actualizado?
Contar con el DNI electrónico vigente no solo garantiza la identidad legal, sino que además abre acceso a múltiples beneficios y evita contratiempos. Algunos puntos clave:
- Facilita la participación en procesos electorales y asegura que el ciudadano esté correctamente registrado para votar.
- Es el documento obligatorio para realizar muchos trámites ante entidades públicas y privadas (matrícula escolar, programas sociales, trámites bancarios, etc.).
- Un DNI vencido o sin renovación puede impedir el ejercicio de derechos, ocasionar demoras o requerir pagos adicionales.
- La versión electrónica del DNI (DNIe) incorpora mayores medidas de seguridad, control biométrico y es más adecuada para los trámites digitales.
