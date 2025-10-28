- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Al Nassr vs Al Ittihad
- Mineiro vs Ind. del Valle
- Banco de la Nación
Certificado C4 de Reniec: cómo obtenerlo y para qué trámites sirve el documento
El certificado C4 de Reniec se puede tramitar vía online de manera sencilla. AQUÍ te contamos para que lo necesitas y cómo obtenerlo.
El documento denominado Certificado de Inscripción C4 emitido por la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) es una herramienta de respaldo que muchos ciudadanos peruanos pueden requerir cuando, por ejemplo, pierden su Documento Nacional de Identidad (DNI) o se encuentran en trámite para renovarlo.
PUEDES VER: ¿Necesitas el duplicado de tu DNI electrónico? Estos son los pasos para tramitarlo ONLINE
Aunque no sustituye al DNI como identidad formal, sirve para acreditar que la persona está inscrita en la base de datos de RENIEC y contiene información básica del identificador. En una época de aumento de servicios digitales, trámites en línea y requerimientos de verificación de identidad, tener acceso a documentos como el C4 puede marcar la diferencia para continuar procesos administrativos, bancarios o sociales sin detenerse por la falta momentánea del DNI.
Asimismo, el Certificado C4 ha sido fortalecido con mecanismos tecnológicos, como el reconocimiento facial con la app ID PERÚ o la inclusión de un código QR para verificar su autenticidad, lo que da una mayor seguridad al trámite. AQUÍ te contamos para qué trámites puede servir, cuáles son los requisitos para obtenerlo, cómo hacerlo paso a paso, y qué aspectos importantes deben considerarse antes de solicitarlo.
¿Qué es el Certificado de Inscripción (C4)?
- Es un certificado informativo que emite RENIEC y que contiene los datos básicos del DNI del titular: nombre completo, número de DNI y otros elementos de identificación.
- No reemplaza al DNI como documento de identidad reconocido legalmente para todos los trámites. RENIEC lo describe como "solo informativo".
- Fue introducido para situaciones en las que el DNI está extraviado, robado o en trámite de renovación, de modo que la persona pueda seguir realizando ciertos trámites.
- Tiene un costo definido (ver detalles más adelante) cuando se tramita, salvo excepciones especiales.
- Desde 2024, el nuevo formato del C4 incluye validación biométrica (reconocimiento facial vía app ID PERÚ) y código QR para verificar autenticidad.
¿Para qué trámites sirve el C4?
El Certificado de Inscripción C4 puede ser útil en los siguientes escenarios:
- Acreditar que una persona está inscrita en la base de datos de RENIEC, cuando su DNI está en trámite o fue robado. Por ejemplo, durante el estado de emergencia sanitaria, se aceptó el C4 como documento sucesorio de identificación.
- Continuar trámites bancarios o del sistema financiero cuando el DNI físico no se encuentra momentáneamente. Por ejemplo, algunos bancos o entidades lo aceptaron como respaldo informativo.
- Trámites administrativos donde se requiere demostrar la identidad o inscripción en RENIEC pero no necesariamente la presentación del DNI físico al instante.
- Como documento interino mientras se tramita la reposición del DNI (por pérdida, robo o trámite de actualización).
¿Cómo obtener el Certificado de Inscripción C4?
Requisitos básicos
- Tener número de DNI vigente, y ser mayor de 18 años para tramitarlo vía online.
- Contar con un correo electrónico y, para el trámite online, se recomienda tener acceso a impresora.
- Descargar la aplicación ID PERÚ si se realizará la verificación biométrica (para el nuevo formato).
- Realizar el pago del trámite (cuando aplique) que al momento es S/ 4.50 con el código de tributo correspondiente.
Pasos para tramitarlo online
- Ingresar al portal de servicios en línea de RENIEC: opción "Obtención de Certificado de Inscripción (C4)"
- Ingresar el número de DNI y completar los datos solicitados (correo electrónico, teléfono celular, etc.).
- Realizar el pago del trámite (S/ 4.50) mediante plataforma Págalo.pe o en agencia del banco autorizado, usando el código 02143.
- Verificar la identidad mediante el reconocimiento facial con la app ID PERÚ (cuando aplique formato nuevo).
- Una vez verificado, descargar el certificado en formato PDF e imprimirlo si lo requiere.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50