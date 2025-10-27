DNI electrónico gratis este 28 y 29 de octubre: quiénes pueden acceder a la campaña y dónde se ubicará

Con el objetivo de acercar los servicios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) a las comunidades más alejadas y facilitar el acceso al documento nacional de identidad, se llevará a cabo una campaña gratuita de DNI en la región Puno, específicamente en el Centro Poblado de Jayllihuaya. Esta iniciativa busca beneficiar a los residentes de la localidad, permitiendo que realicen diversos trámites vinculados al DNI sin necesidad de trasladarse a la ciudad.

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es esencial para realizar múltiples gestiones en el ámbito educativo, laboral, sanitario y electoral. Por ello, las jornadas organizadas por el RENIEC y la Municipalidad del Centro Poblado de Jayllihuaya representan una oportunidad clave para los ciudadanos que aún no cuentan con su DNI o necesitan actualizarlo.

Detalles del evento

El evento de entrega y trámites de DNI gratuito se desarrollará en las instalaciones de la Municipalidad del Centro Poblado de Jayllihuaya, en Puno, y contará con una doble jornada de atención.

Fechas: martes 28 y miércoles 29 de octubre de 2025

martes y miércoles de 2025 Horario: de 8:30 a. m. a 3:00 p. m.

de Lugar: Municipalidad del Centro Poblado de Jayllihuaya, provincia de Puno

DNI electrónico en campaña gratuita para vecinos de Puno / FOTO: Municipalidad del Centro Poblado de Jayllihuaya

Durante estas dos jornadas, los vecinos podrán realizar trámites como renovación, rectificación de datos, duplicado o primera inscripción del DNI, tanto para adultos como para menores de edad.

Requisitos para acceder al trámite

Para participar en la campaña, los interesados deben cumplir con requisitos simples que facilitan la atención y agilizan el proceso de identificación:

Presentar el DNI actual en físico (en caso de renovación o rectificación).

(en caso de renovación o rectificación). En caso de pérdida o robo, el trámite podrá realizarse declarando dicha situación durante el evento.

Se recomienda llevar una fotografía reciente tamaño pasaporte , aunque este requisito es opcional , ya que el personal del RENIEC puede tomar la foto durante la atención.

, aunque este requisito es , ya que el personal del RENIEC puede tomar la foto durante la atención. Los menores de edad deben acudir acompañados por uno de sus padres o tutor legal, presentando el acta de nacimiento si fuera necesario.

Dirigido a los residentes de Jayllihuaya

La campaña está dirigida principalmente a los habitantes del Centro Poblado de Jayllihuaya y zonas cercanas, quienes muchas veces enfrentan dificultades para acceder a los servicios del RENIEC debido a la distancia hacia las oficinas principales.

Esta acción forma parte de las estrategias de inclusión social y acceso a la identidad que impulsa el Estado, con el propósito de que todos los peruanos cuenten con su documento vigente y actualizado, facilitando así su participación en programas sociales, procesos electorales y servicios públicos.

Importancia del DNI y beneficios de la campaña

Contar con el DNI vigente no solo permite acreditar la identidad, sino también acceder a derechos fundamentales como la educación, la salud y la participación ciudadana. Gracias a esta campaña gratuita, los vecinos de Jayllihuaya podrán: