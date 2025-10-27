- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Boca Juniors vs. Barracas Central
- CTS 2025
DNI electrónico gratis este 28 y 29 de octubre: quiénes pueden acceder a la campaña y dónde se ubicará
Este 28 y 29 de octubre, se ha anunciado una nueva iniciativa para entrega de DNI electrónico gratis en beneficio de cierto sector de la comunidad del Perú.
Con el objetivo de acercar los servicios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) a las comunidades más alejadas y facilitar el acceso al documento nacional de identidad, se llevará a cabo una campaña gratuita de DNI en la región Puno, específicamente en el Centro Poblado de Jayllihuaya. Esta iniciativa busca beneficiar a los residentes de la localidad, permitiendo que realicen diversos trámites vinculados al DNI sin necesidad de trasladarse a la ciudad.
El Documento Nacional de Identidad (DNI) es esencial para realizar múltiples gestiones en el ámbito educativo, laboral, sanitario y electoral. Por ello, las jornadas organizadas por el RENIEC y la Municipalidad del Centro Poblado de Jayllihuaya representan una oportunidad clave para los ciudadanos que aún no cuentan con su DNI o necesitan actualizarlo.
Detalles del evento
El evento de entrega y trámites de DNI gratuito se desarrollará en las instalaciones de la Municipalidad del Centro Poblado de Jayllihuaya, en Puno, y contará con una doble jornada de atención.
- Fechas: martes 28 y miércoles 29 de octubre de 2025
- Horario: de 8:30 a. m. a 3:00 p. m.
- Lugar: Municipalidad del Centro Poblado de Jayllihuaya, provincia de Puno
DNI electrónico en campaña gratuita para vecinos de Puno / FOTO: Municipalidad del Centro Poblado de Jayllihuaya
Durante estas dos jornadas, los vecinos podrán realizar trámites como renovación, rectificación de datos, duplicado o primera inscripción del DNI, tanto para adultos como para menores de edad.
Requisitos para acceder al trámite
Para participar en la campaña, los interesados deben cumplir con requisitos simples que facilitan la atención y agilizan el proceso de identificación:
- Presentar el DNI actual en físico (en caso de renovación o rectificación).
- En caso de pérdida o robo, el trámite podrá realizarse declarando dicha situación durante el evento.
- Se recomienda llevar una fotografía reciente tamaño pasaporte, aunque este requisito es opcional, ya que el personal del RENIEC puede tomar la foto durante la atención.
- Los menores de edad deben acudir acompañados por uno de sus padres o tutor legal, presentando el acta de nacimiento si fuera necesario.
Dirigido a los residentes de Jayllihuaya
La campaña está dirigida principalmente a los habitantes del Centro Poblado de Jayllihuaya y zonas cercanas, quienes muchas veces enfrentan dificultades para acceder a los servicios del RENIEC debido a la distancia hacia las oficinas principales.
Esta acción forma parte de las estrategias de inclusión social y acceso a la identidad que impulsa el Estado, con el propósito de que todos los peruanos cuenten con su documento vigente y actualizado, facilitando así su participación en programas sociales, procesos electorales y servicios públicos.
Importancia del DNI y beneficios de la campaña
Contar con el DNI vigente no solo permite acreditar la identidad, sino también acceder a derechos fundamentales como la educación, la salud y la participación ciudadana. Gracias a esta campaña gratuita, los vecinos de Jayllihuaya podrán:
- Obtener o renovar su DNI sin costo alguno.
- Evitar gastos de traslado hacia la ciudad de Puno.
- Regularizar su situación documentaria a tiempo antes de futuras elecciones u otros trámites oficiales.
- 1
Municipalidad de San Borja realiza convocatoria laboral: trabajadores ganarán hasta 5, 500 soles
- 2
Fonavi confirma pago a Lista 22 para beneficiarios de 65 años durante diciembre: estos son los detalles
- 3
Municipalidad de Lima liberó nueva vía de Evitamiento: reduce el tiempo de viaje y sin pagar peaje
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50