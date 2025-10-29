Vecinos de Puente Piedra obtendrán DNI electrónico gratis: beneficiarios, fecha y lugar de la campaña

Una nueva campaña gratuita de DNI electrónico se realizará este jueves 30 de octubre en Puente Piedra, desde las 9:30 a. m. en Shangri-La, cientos de vecinos podrán acceder a diversos trámites sin costo alguno. Revisa cuáles son los procedimientos disponibles, beneficiarios y requisitos.

Mediante una publicación de la Municipalidad de Puente Piedra, se brindó más detalles sobre esta jornada, que tendrá cupos limitados, por lo que es importante acudir con anticipación y con todo lo solicitado. Es importante señalar, que esta campaña de DNI gratis está dirigida a niñas, niños o adolescentes de 0 a 17 años, personas con discapacidad y adultos mayores.

Campaña gratuita de DNI electrónico en Puente Piedra este 30 de octubre.

Este jueves 30 de octubre, los interesados en obtener DNI electrónico, podrán acercarse al Parque de la Cultura, ubicado en Urb. Jardines de Shangri-La en la Zona Sur de Puente Piedra. La atención solo será para las primeras 200 personas, desde las 9:30 de la mañana hasta las 12:00 p. m.

Por otro lado, se precisa que los trámites que estarán disponibles en la campaña de Puente Piedra serán: renovación por caducidad o deterioro del DNI, actualización de foto, cambio de domicilio (llevar recibo de servicio). Se precisa que en esta medida se incluirá toma de fotografías.

Los requisitos que deben cumplir los posibles beneficiarios son diversos, y estos serán de acuerdo al trámite que se van a realizar y al grupo al que pertenecen. Revisa AQUÍ los documentos que tendrás que llevar al momento de acercarte a la iniciativa de DNI electrónico gratuito:

Partida de nacimiento o DNI

Niña, niño o adolescente acompañado de su madre o padre con su DNI

Recibo de luz o agua

Carnet de CONADIS o Certificado de discapacidad

¿Cuánto cuesta un DNI electrónico en Perú?

El costo para tramitar por primera vez el DNI electrónico (DNIe) en Perú es de S/ 30.00 si el usuario es mayor de 17 años, como parte de una campaña de masificación vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Para menores de edad, el costo aplica como S/ 16.00 en la misma campaña.

Pero si en caso ya tienes un DNIe y solicitas su renovación, actualización o duplicado, los costos varían: por ejemplo, la renovación cuesta alrededor de S/ 41.00, mientras que el duplicado desde S/ 35.00.