Municipalidad de San Martín de Porres recupera espacio público: vecinos gozarán de renovada zona

San Martín de Porres es un popular distrito de Lima Norte, que alberga miles de ciudadanos; sin embargo, muchas de sus zonas carecen de áreas verdes. Pero tras la reciente medida de la municipalidad de SMP, los vecinos de la urbanización Condevilla podrán gozar de una renovada imagen.

Personal del municipio recuperó un importante espacio público, y se trata del parque San Martín, que lucía en estado de descuido y con falta de áreas verdes, pese a tener sembrado grass y árboles. Hasta la zona llegaron maquinarias para desmontar la tierra, mientras que otros trabajadores usaron lampas y palas.

La Municipalidad de San Martín de Porres trabaja en favor de los vecinos.

"La Municipalidad de San Martín de Porres continúa trabajando por el bienestar de nuestros vecinos, recuperando y embelleciendo los espacios públicos del distrito.", fue el mensaje que compartió la municipalidad mediante su cuenta de Instagram, dando a conocer sobre esta reciente acción.

Con estos trabajos en la Urb. Condevilla, los vecinos podrán gozar de nuevas áreas verdes que mejorarán la imagen de la zona. Asimismo, los pequeños se podrán divertir y las mascotas pasear en este espacio público que está siendo renovado. Se espera que la ciudadanía las preserve en buen estado.

Por otro lado, los usuarios no dudaron en comentar respecto a esta intervención por parte de la Municipalidad de San Martín de Porres, destacando que de manera continua el municipio realiza labores para mejorar el distrito de Lima Norte, no solo con pistas y pavimento, también con parques y jardines.

"Qué bien por los vecinos", "Me parece genial", "Ojalá los vecinos cuiden el parque", "Espero que mi parque también pueda mejorar", "¿Habrá juegos infantiles", "Qué buena gestión", fueron algunas de las opiniones de los internautas mediante las redes sociales.