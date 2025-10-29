0

Plataforma de AFP Habitat cayó: afiliados no podrían solicitar su retiro y empresa se pronuncia

AFP Habitat presenta HOY inconvenientes en sus servicios digitales y miles de afiliados podrían verse afectados al momento de realizar su solicitud de retiro.

Plataforma de AFP Habitat presenta inconvenientes y retiro podría verse afectado.
Plataforma de AFP Habitat presenta inconvenientes y retiro podría verse afectado. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
¡Alerta! AFP Habitat informó que sus servicios digitales cayeron HOY, miércoles 29 de octubre, lo que ha generado alarma entre los afiliados a quienes les corresponde realizar su solicitud de retiro en esta fecha. La entidad emitió un comunicado para el público acerca del reciente problema.

"Estamos presentando inconvenientes temporales en nuestros servicios digitales, lo que está afectando el funcionamiento de nuestra web y la web de retiros. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para dar solución.", informó AFP Habitat respecto a la caída de su sistema web.

AFP Habitat

AFP Habitat informó inconvenientes en su servicio digital.

Este problema se registró al promediar las 11:30 de la mañana de este miércoles 29 de octubre, lo que ha generado reacciones de fastidio e incomodidad por parte de los afiliados a dicha Administradora de Fondos de Pensiones, quienes quieren tramitar su solicitud de retiro AFP mediante la web.

¿Qué afiliados de AFP retiran HOY, miércoles 29 de octubre?

De acuerdo al cronograma que se estableció, los afiliados que tengan el último digito '2' en su DNI les corresponde realizar su solicitud el 28, 29 de octubre. Si en caso el problema en la plataforma AFP Habitat persiste, recuerda que la tercera fecha será el 24 de noviembre, día en el que podrás desarrollar el trámite.

