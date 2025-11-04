¿Qué afiliados pueden hacer la solicitud de retiro de AFP, hoy martes 4 de noviembre?

La reciente aprobación de la Ley N.º 32445 autorizó un "octavo retiro" de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de las AFP, equivalente a aproximadamente S/ 21 400 soles para el año 2025, atribuyéndole carácter facultativo a cada afiliado para decidir si accede o no al trámite.

Hoy, martes 4 de noviembre de 2025, se presenta como una fecha relevante de acuerdo con el cronograma oficial: algunos afiliados cuyo DNI termina en el dígito correspondiente pueden presentar su solicitud de retiro de fondos de AFP, según lo establecido por la Asociación de AFP y divulgado por los medios.

¿Quiénes pueden presentar la solicitud hoy, martes 4 de noviembre?

Según el cronograma oficial del "octavo retiro" de fondos de la AFP, habilitado por la normativa de la SBS y coordinado por las AFP, el registro de solicitudes está segmentado por el último dígito del DNI del afiliado. Hoy, martes 4 de noviembre de 2025, les corresponde a los afiliados cuyo DNI termina en 4 (o sea, finalizan con el dígito "4") realizar su solicitud de retiro.

Para este grupo, las fechas habilitadas son lunes 3 de noviembre y martes 4 de noviembre, así como una fecha adicional de rezago el miércoles 26 de noviembre. Los afiliados cuyos DNI terminen en otros dígitos deberán esperar su turno según lo dispuesto en el cronograma escalonado. Por ejemplo, dígitos "5" tendrán fechas 5 y 6 de noviembre, etc.

Una vez terminado el periodo escalonado por dígito, habrá un "periodo libre" para que cualquier afiliado cuyo turno inicial no haya podido presentarlo lo haga entre el 4 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026.

¿Qué trámite y condiciones aplica para el retiro de la AFP?

Los aspectos clave que los afiliados deben tener en cuenta son los siguientes:

El monto máximo autorizado para este retiro extraordinario es de hasta 4 UIT, equivalentes a aproximadamente S/ 21 400.

El trámite puede realizarse de forma 100 % virtual o presencial (dependiendo de la AFP), a través de las plataformas que cada administradora habilite.

El desembolso de los fondos solicitados se hará en hasta cuatro armadas mensuales, cada una de hasta 1 UIT (aprox. S/ 5 350) por etapa, con el primer pago dentro de 30 días calendario luego de la solicitud. Luego los demás pagos cada 30 días hasta completar el monto solicitado (si se acepta el retiro de 4 UIT completo).

Los afiliados tienen un plazo máximo de 90 días calendario desde la entrada en vigencia del reglamento para hacer su solicitud. En este caso, la fecha límite está en torno al 18 de enero de 2026 para la presentación.

Se permite desistir del retiro: si el afiliado decide no continuar con los pagos posteriores, puede comunicarlo a su AFP una sola vez, con al menos 10 días calendario de anticipación antes del siguiente desembolso programado.

Las retenciones solo aplican por obligaciones alimentarias, hasta un máximo del 30% de cada entrega.

¿Qué debes hacer si hoy te toca presentar la solicitud?

Si tu DNI termina en "4" y hoy es tu fecha habilitada para hacer el trámite, sigue estos pasos básicos:

Verifica en qué AFP estás afiliado y cuál es la plataforma o enlace oficial habilitado para tu AFP.

Ingresa en el horario habilitado por tu AFP. Se ha reportado que los trámites se pueden hacer de lunes a viernes, normalmente en un horario amplio (por ejemplo, 08:00 a.m. a 06:00 p.m.).

Entra a la web oficial de la AFP correspondiente con tus datos personales, incluyendo DNI, número de afiliado, etc. Completa la solicitud indicando el monto que quieres retirar (puede ser hasta 4 UIT, o una parte menor).

Guarda la constancia o comprobante de la solicitud, ya que luego podrás hacer seguimiento del trámite y de los pagos.