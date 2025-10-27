Estas son las fechas en las que NO podrás solicitar tu retiro AFP, según el cronograma oficial

El proceso de registro de solicitudes ante las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es un trámite de suma importancia para los afiliados que buscan gestionar aportes, retiros, actualizaciones de datos u otros procedimientos relacionados con su fondo de pensiones. Dado que estos trámites suelen requerir la verificación de información personal y el cumplimiento de plazos específicos, es fundamental conocer con claridad el horario oficial en el que se pueden realizar los registros de solicitudes.

Durante el año 2025, las AFP mantienen un horario establecido con el objetivo de garantizar una atención ordenada, eficiente y equitativa para todos los afiliados. Asimismo, es importante tener presente que fuera de dicho horario o durante los días no laborables, las solicitudes no podrán ser procesadas, lo cual puede afectar los plazos de gestión o la fecha de recepción de los documentos.

Este es el cronograma oficial para registrar las solicitudes de AFP / FOTO: Difusión

Horario Oficial de Registro de Solicitudes

El horario para realizar el registro de solicitudes en las AFP durante el año 2025 es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Este periodo aplica tanto para la atención presencial en oficinas como para los canales virtuales de registro, cuando estén habilitados.

Las AFP han establecido este rango horario para asegurar que todos los trámites sean atendidos dentro de la jornada laboral habitual, permitiendo una adecuada verificación de la información y un procesamiento eficiente de las solicitudes.

Días No Laborables y Feriados

Es importante destacar que los días feriados y no laborables no se podrá realizar el registro de solicitudes. Durante estos días, los sistemas de atención y recepción permanecen inactivos, tanto en las plataformas en línea como en las oficinas físicas. Por ello, los afiliados deben planificar sus gestiones con antelación, especialmente cuando existan fechas límite o plazos legales que cumplir.

Recomendaciones para los Afiliados

Se recomienda realizar el registro de solicitudes dentro de las primeras horas del día para evitar demoras por alta demanda.

Verificar previamente los feriados nacionales y locales que puedan afectar la atención.

Confirmar con la AFP correspondiente si existen canales digitales disponibles y sus respectivos horarios de atención.

Conocer y respetar el horario oficial de registro de solicitudes de las AFP en 2025 permite a los afiliados evitar inconvenientes y garantizar que sus trámites sean procesados sin retrasos.