- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Boca Juniors vs. Barracas Central
- CTS 2025
Estas son las fechas en las que NO podrás solicitar tu retiro AFP, según el cronograma oficial
Miles de ciudadanos están a la espera de poder solicitar retiro de AFP, por lo cual es necesario tener en cuenta el horario de disponibilidad de la plataforma.
El proceso de registro de solicitudes ante las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es un trámite de suma importancia para los afiliados que buscan gestionar aportes, retiros, actualizaciones de datos u otros procedimientos relacionados con su fondo de pensiones. Dado que estos trámites suelen requerir la verificación de información personal y el cumplimiento de plazos específicos, es fundamental conocer con claridad el horario oficial en el que se pueden realizar los registros de solicitudes.
PUEDES VER: Retiro AFP 2025: ¿Cómo verificar si registraste correctamente tu solicitud de desembolso?
Durante el año 2025, las AFP mantienen un horario establecido con el objetivo de garantizar una atención ordenada, eficiente y equitativa para todos los afiliados. Asimismo, es importante tener presente que fuera de dicho horario o durante los días no laborables, las solicitudes no podrán ser procesadas, lo cual puede afectar los plazos de gestión o la fecha de recepción de los documentos.
Este es el cronograma oficial para registrar las solicitudes de AFP / FOTO: Difusión
Horario Oficial de Registro de Solicitudes
El horario para realizar el registro de solicitudes en las AFP durante el año 2025 es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Este periodo aplica tanto para la atención presencial en oficinas como para los canales virtuales de registro, cuando estén habilitados.
Las AFP han establecido este rango horario para asegurar que todos los trámites sean atendidos dentro de la jornada laboral habitual, permitiendo una adecuada verificación de la información y un procesamiento eficiente de las solicitudes.
Días No Laborables y Feriados
Es importante destacar que los días feriados y no laborables no se podrá realizar el registro de solicitudes. Durante estos días, los sistemas de atención y recepción permanecen inactivos, tanto en las plataformas en línea como en las oficinas físicas. Por ello, los afiliados deben planificar sus gestiones con antelación, especialmente cuando existan fechas límite o plazos legales que cumplir.
Recomendaciones para los Afiliados
- Se recomienda realizar el registro de solicitudes dentro de las primeras horas del día para evitar demoras por alta demanda.
- Verificar previamente los feriados nacionales y locales que puedan afectar la atención.
- Confirmar con la AFP correspondiente si existen canales digitales disponibles y sus respectivos horarios de atención.
Conocer y respetar el horario oficial de registro de solicitudes de las AFP en 2025 permite a los afiliados evitar inconvenientes y garantizar que sus trámites sean procesados sin retrasos.
- 1
Municipalidad de San Borja realiza convocatoria laboral: trabajadores ganarán hasta 5, 500 soles
- 2
Fonavi confirma pago a Lista 22 para beneficiarios de 65 años durante diciembre: estos son los detalles
- 3
Municipalidad de Lima liberó nueva vía de Evitamiento: reduce el tiempo de viaje y sin pagar peaje
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50