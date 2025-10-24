- Hoy:
Retiro AFP 2025 de hasta 4 UIT: revisa la fecha límite para el depósito según el día que realizaste la solicitud
El registro de solicitudes para retiro de AFP, ha iniciado este octubre de 2025. Ante ello, es necesario tener en cuenta cuál es la fecha límite para el pago.
La norma que autoriza el octavo retiro extraordinario del fondo del sistema privado de pensiones en el Perú, hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21 400 para 2025, ya está vigente. A partir del martes 21 de octubre de 2025 los afiliados del Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de las distintas administradoras de fondos de pensiones (AFP) iniciaron con su solicitud, conforme al cronograma que se ha publicado por último dígito del DNI.
PUEDES VER: LINK de Retiro Prima AFP este 2025: enlace para registrar tu solicitud y acceder hasta 21,400 soles
Es importante para los afiliados conocer no solo la fecha de solicitud, sino también cuál será la fecha límite para que la AFP realice el primer depósito, y qué plazos se aplican para los siguientes desembolsos, de modo que puedan planificar con anticipación la recepción de su dinero.
Cronograma de AFP inició el pasado 21 de octubre / FOTO: AFP Integra
¿Qué es el retiro de la AFP en 2025 y cómo funciona?
El retiro de fondos de la AFP en 2025 es una medida extraordinaria y facultativa que permite a los afiliados al sistema privado de pensiones retirar hasta 4 UIT de sus fondos acumulados.
La solicitud debe registrarse en el portal correspondiente de la AFP que los administra, virtualmente o presencialmente según su caso. Una vez aceptada la solicitud, el dinero se desembolsa por partes cuando el monto solicitado excede 1 UIT: el primer pago dentro de los 30 días calendario posteriores al registro de la solicitud, y los pagos siguientes cada 30 días cada uno, hasta completar los montos solicitados.
El cronograma para presentar la solicitud es escalonado según el último dígito del DNI, con un periodo libre posterior para todos los afiliados que no alcanzaron turno.
Fecha límite para el depósito según el día en que realizaste la solicitud
Según la norma, el primer desembolso debe realizarse como máximo 30 días calendario después de que la solicitud haya sido registrada.
- Si presentas tu solicitud el 21 de octubre de 2025, entonces el primer depósito debe efectuarse a más tardar el 20 de noviembre de 2025.
- Si luego te corresponde el segundo pago (si retiraste más de 1 UIT) ese deberá llegar dentro de los 30 días siguientes al primer depósito; y así sucesivamente para el tercer y cuarto pago.
- En resumen: fecha de solicitud + 30 días = fecha límite para depósito del primer tramo. Cada tramo adicional suma otros 30 días cada uno.
Esta información te permite entender cuál es tu última fecha de depósito posible, partiendo de la fecha en que efectúes tu solicitud, de acuerdo al calendario ya anunciado.
