Si solicito mi retiro de AFP y la plataforma lo rechaza: ¿ya no podré acceder a mis fondos?

El martes 21 de octubre se habilitará el LINK para que miles de afiliados puedan solicitar una parte de sus fondos de la AFP. Ante ello, gran parte de la población busca conocer qué sucede si la plataforma rechaza la inscripción, si eres uno de ellos, entonces revisa las próximas líneas.

¿Qué pasa si la plataforma rechaza el retiro AFP?

Las personas deben saber que, no sucederá nada malo si la plataforma rechaza tu solicitud, ya que podrás volver a generar una nueva. Debes tener en cuenta que, al ser observada, ya no necesitarás esperar una fecha específica para volver a registrarla.

El retiro AFP comenzará el martes 21 de octubre.

Cronograma de solicitud AFP de acuerdo a tu número de DNI

Recordemos que, la SBS difundió un cronograma de solicitud a favor de los aportantes. Este se realizará de acuerdo al último dígito o letra de tu DNI en las fechas indicadas.

Si tu DNI acaba en letra: podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre.

Si tu DNI acaba en 0: podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre.

Si tu DNI acaba en 1: podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre.

Si tu DNI acaba en 2: podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre.

Si tu DNI acaba en 3: podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre.

Si tu DNI acaba en 4: podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre.

Si tu DNI acaba en 5: podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre.

Si tu DNI acaba en 6: podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre.

Si tu DNI acaba en 7: podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre.

Si tu DNI acaba en 8: podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre.

Si tu DNI acaba en 9: podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre.

Periodo libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

Link de solicitud de retiro AFP 2025

Los ciudadanos deben saber que, la solicitud es gratuita y 100% digital. El registro se realizará mediante las páginas de casa AFP. En el siguiente listado te brindamos los LINKS oficiales.

AFP Habitat – https://retiro.afphabitat.com.pe

AFP Integra – www.afpintegra.pe

Prima AFP – www.prima.com.pe

Profuturo AFP – www.profuturo.com.pe

¿Cómo será el pago de los 21,400 soles?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP dio a conocer que el retiro de hasta 4UIT, equivalente a 21,400 soles, se realizará en cuatro partes. Tras presentar tu solicitud, deberás esperar 30 días hábiles para que te entreguen tu dinero, cada 30 días recibirás lo restante hasta completar el monto solicitado.