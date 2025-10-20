Retiro de AFP 2025 inicia solicitudes este 21 de octubre: estos son los 5 requisitos para registrarse

A partir del 21 de octubre de 2025, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrán solicitar el retiro extraordinario de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 21.400, según lo establecido por la Ley N.º 32445.

Este retiro es voluntario y tiene como objetivo brindar apoyo económico a los afiliados. El proceso de solicitud se realizará de manera 100% digital a través de la plataforma oficial www.solicitaretiroafp.pe, habilitada de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., según el cronograma establecido por la Asociación de AFP.

Requisitos para solicitar el retiro de AFP

Para realizar la solicitud del retiro, es fundamental contar con los siguientes documentos y datos:

Documento Nacional de Identidad (DNI) : El último dígito del DNI determinará la fecha en la que podrás registrar tu solicitud, según el cronograma oficial.

: El último dígito del DNI determinará la fecha en la que podrás registrar tu solicitud, según el cronograma oficial. Correo electrónico personal : Será utilizado para recibir notificaciones y confirmaciones relacionadas con tu solicitud.

: Será utilizado para recibir notificaciones y confirmaciones relacionadas con tu solicitud. Número de cuenta bancaria : Debes indicar una cuenta propia en soles, ya sea de una entidad bancaria nacional o internacional, para la transferencia del monto aprobado.

: Debes indicar una cuenta propia en soles, ya sea de una entidad bancaria nacional o internacional, para la transferencia del monto aprobado. Constancia de afiliación AFP : Si no recuerdas a qué AFP estás afiliado, puedes obtener esta información en la plataforma de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) Consulta de Afiliación AFP.

: Si no recuerdas a qué AFP estás afiliado, puedes obtener esta información en la plataforma de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) Consulta de Afiliación AFP. Datos actualizados: Asegúrate de que tu información personal esté actualizada en la base de datos de tu AFP, especialmente tu dirección de correo electrónico y número de cuenta bancaria.

Cronograma de solicitudes según el último dígito del DNI

El registro de solicitudes se llevará a cabo según el siguiente cronograma:

Retiro de AFP inicia este 21 de octubre / FOTO: Asociación de AFP

Es importante destacar que el último dígito del DNI es el que se debe considerar para determinar la fecha de registro, no el dígito verificador. Además, se habilitará una ventana libre para aquellos que no puedan registrar su solicitud en las fechas asignadas. Durante este periodo, podrán presentar su solicitud sin importar el último dígito de su DNI.

Cronograma de desembolsos

El retiro se realizará en cuatro desembolsos mensuales de S/ 5.350 cada uno, según el siguiente calendario:

Primer desembolso : 30 días después de registrar la solicitud. Por ejemplo, si registraste tu solicitud el 21 de octubre, recibirás el primer pago el 20 de noviembre de 2025.

: 30 días después de registrar la solicitud. Por ejemplo, si registraste tu solicitud el 21 de octubre, recibirás el primer pago el 20 de noviembre de 2025. Segundo pago : 20 de diciembre de 2025.

: 20 de diciembre de 2025. Tercer pago : 19 de enero de 2026.

: 19 de enero de 2026. Cuarto pago: 18 de febrero de 2026.

Es importante tener en cuenta que las AFP podrán retener hasta el 30% de cada retiro en caso de deudas alimentarias. Además, el retiro es voluntario y puede ser revocado parcialmente en cualquier momento.

