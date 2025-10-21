¿Hasta qué hora puedo registrar mi solicitud de retiro AFP de lunes a viernes?

0
Barcelona vs Olympiacos por Champions League
Conoce cuál es el horario disponible para que los afiliados registren su solicitud de retiro AFP 2025 de hasta 4 UIT, según la fecha que les corresponde.

Conoce el horario en el que podrás registrar la solicitud de retiro AFP 2025 de lunes a viernes.
Conoce el horario en el que podrás registrar la solicitud de retiro AFP 2025 de lunes a viernes. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Desde HOY, martes 21 de octubre, se pueden registrar las solicitudes de retiro voluntario de las AFP y los primeros en acceder a este procedimiento, son aquellos aportantes que cuenta con una letra como último dígito del DNI. En este marco, es importante conocer que el horario disponible para realizar el trámite es solo entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., de lunes a viernes, exceptuando feriados.

AFP: consulta sobre el registro de solicitudes para este 21 de octubre

Por otro lado, podrás ingresar tu solicitud, de acuerdo con el cronograma establecido según el último dígito de tu documento de identidad y en la plataforma de la AFP en la que estás afiliadoPrima, Integra, Profuturo y Habitat. Ahora te compartimos los enlaces oficiales para que puedas hacer el trámite de manera segura:

retiro AFP

El registro de solicitudes de retiro AFP inició el 21 de octubre.

¿Cómo registrar mi solicitud de retiro AFP? Paso a paso

Una vez que te asegures a qué AFP estás afiliado y en qué fechas te corresponde registrar tu solicitud según tu documento de identidad, deberás seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa a la plataforma de tu AFP
  • Coloca tu DNI y contraseña
  • Selecciona la opción 'Solicitar retiro'
  • Coloca o edita el monto que deseas retirar
  • Ingresa los datos de tu cuenta bancaria y datos de residencia
  • Verifica tus datos y haz clic en 'Registrar solicitud'

Los bancos y cajas disponibles para el desembolso son: Interbank, Banco Falabella, BCP, Caja Huancayo, BBVA, BanBif, Scotiabank, Banbif, Banco de Comercio, Banco GNB, Caja Sullana y Banco Ripley. Asegúrate de ingresar tu número de cuenta personal en soles y no mancomunada.

Cronograma para registro de solicitudes del retiro AFP 2025

Repasa las fechas en las que te corresponde realizar el procedimiento de solicitud para acceder de manera voluntaria hasta 4 UIT de tus fondos aportados a la Administradora de Fondos de Pensiones afiliada.

Último dígito de documentoFechas de registro
Letra21-oct-19-nov
022-oct23-oct20-nov
124-oct27-oct21-nov
228-oct29-oct24-nov
330-oct31-oct25-nov
403-nov04-nov26-nov
505-nov06-nov27-nov
607-nov10-nov28-nov
711-nov12-nov01-dic
813-nov14-nov02-dic
917-nov18-nov03-dic
LibreDel 04 - dic al 18 - ene
