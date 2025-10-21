- Hoy:
¿HOY te toca registrar tu solicitud para retiro de AFP en Integra? Estos son los 6 datos clave que debes conocer
¿Estás registrado en Integra? Muchos de los afiliados en la entidad ya comenzaron a enviar su solicitud para el retiro, pero es importante tener en cuenta algunos detalles.
A partir del martes 21 de octubre de 2025, se abre el proceso para que los afiliados del AFP Integra, y de otras AFP del sistema privado de pensiones, realicen el trámite para solicitar el retiro extraordinario de sus fondos acumulados, bajo las condiciones de la Ley N.º 32445. Según esta ley, los afiliados pueden retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, hasta aproximadamente S/ 21 400, de su cuenta individual.
El inicio del cronograma se organiza conforme al último carácter del Documento Nacional de Identidad (DNI). En particular, aquellos afiliados cuyo DNI termina en una letra tienen programado ingresar la solicitud desde el 21 de octubre, con una segunda ventana el 19 de noviembre.
Este mecanismo operativo ha sido diseñado para ordenar el trámite y evitar saturaciones en las plataformas digitales de las administradoras de fondos. En este sentido, AFP Integra comunicó que habilitará desde esa fecha su "Agencia Digital" para que el afiliado pueda registrar su solicitud online.
Ahora, aunque el acceso está abierto según cronograma, es fundamental que los afiliados estén preparados y cumplan con los requisitos básicos para que el trámite se realice sin contratiempos. A continuación, se detallan los requisitos clave aplicables al proceso en AFP Integra.
Requisitos para realizar la solicitud en AFP Integra
A continuación se relacionan los aspectos que los afiliados de AFP Integra deben tener en cuenta para efectuar su solicitud correctamente:
1. Verificar que la fecha corresponde al cronograma
- El afiliado cuyo DNI termina en una letra puede presentar la solicitud a partir del 21 de octubre.
- Si no realiza su solicitud en esa fecha, tiene una segunda ventana el 19 de noviembre para el mismo grupo (letra).
- Si se pasa de esa fecha, existe un periodo "libre" de registro que comenzará a partir del 4 de diciembre hasta aproximadamente el 18 de enero de 2026.
2. Contar con número de DNI y datos personales actualizados
- Debes tener a mano tu DNI vigente y asegurarte de que los datos en AFP Integra (y dentro de "Mi Agencia Digital") estén correctos y actualizados.
- Debes contar con tu clave de acceso web a tu cuenta de AFP Integra para ingresar al portal digital.
3. Tener una cuenta bancaria activa a tu nombre
- La solicitud exige indicar el número de cuenta bancaria donde se depositará el monto autorizado (hasta 4 UIT).
- Las entidades financieras autorizadas incluyen (entre otras) BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, Banco Falabella, Caja Huancayo y, en zonas donde sea la única opción, el Banco de la Nación.
4. Realizar el trámite vía plataforma digital de AFP Integra
- El trámite es 100 % digital: debes ingresar a través de "Mi Agencia Digital" en la página web de AFP Integra. No es necesario acudir presencialmente a una oficina.
- Dentro de tu cuenta, ubica la opción correspondiente al "retiro hasta 4 UIT" o "retiro extraordinario de fondos", y completa el formulario online. Según AFP Integra, esta opción ya está visible desde antes del 21 octubre.
5. Elegibilidad y monto del retiro
- En este proceso pueden participar todos los afiliados al SPP que tengan saldo en su cuenta individual de AFP. No se exige estar desempleado ni tener aportes recientes.
- El monto máximo a retirar es hasta 4 UIT, según el valor vigente. En 2025 una UIT equivale a S/ 5 350, por lo que 4 UIT serían cerca de S/ 21 400.
- Si el saldo es menor a 1 UIT, el afiliado puede retirarlo en un solo pago; si solicita más de 1 UIT, el desembolso se hará en hasta cuatro armadas mensuales de 1 UIT cada una.
6. Seguridad, verificación y evitar intermediarios
- No compartas tu contraseña, datos sensibles o claves con terceros. El proceso es gratuito y personal.
- Verifica que estás ingresando en el dominio oficial de AFP Integra y no en enlaces difundidos por terceros o redes sociales.
