¿Qué pasa si mi DNI está vencido y quiero hacer la solicitud para retiro AFP este 21 de octubre?

A partir del martes 21 de octubre de 2025 se inicia el proceso para que los afiliados al Asociación de AFP puedan presentar la solicitud de retiro de sus fondos acumulados en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) por un monto de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Esta medida, regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la vigente normativa, busca dar liquidez a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones ante el complejo escenario económico actual.

Dentro del marco del cronograma establecido para este trámite, se ha asignado una fecha específica según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) del contribuyente. Así, el proceso comienza con para tienen su DNI terminado en letra, pues podrán hacer el registro desde este 21.

En este contexto, uno de los interrogantes que ha generado preocupación entre los afiliados es: ¿qué sucede si mi DNI está vencido? Es un escenario relevante, ya que muchas personas tienen su DNI en trámite de renovación o con vencimiento pasado, y desean saber si esto impedirá o no su participación en este proceso de retiro. A continuación te aclaramos lo que las administradoras han informado alrededor de ello.

Retiro de AFP inicia este 21 de octubre para todas las entidades de AFP / FOTO: Asociación de AFP

Fechas clave para los DNI que terminan en 0

Para los afiliados cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) termine en el dígito 0, se han fijado las siguientes fechas para registrar la solicitud del retiro:

22 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025

20 de noviembre de 2025

Cabe recordar que el registro es 100 % digital y que se debe ingresar a la plataforma habilitada por la AFP o la Asociación correspondiente.

¿El DNI vencido impide hacer la solicitud?

La respuesta de las administradoras y la información oficial es clara: no, el hecho de que tu DNI esté vencido no impedirá que registres la solicitud de retiro de tus fondos acumulados en tu CIC. Por ejemplo, en la guía oficial de Prima AFP se indica que "aunque tu DNI esté vencido, puedes usarlo sin inconvenientes para solicitar el retiro. Lo único que se requiere es el número de DNI".

Asimismo, se señala que tanto Integra AFP como Profuturo AFP informaron que aceptarán el trámite con DNI vencido, dado que la identidad del afiliado se verificará con los datos existentes en sus bases.

¿Por qué se acepta un DNI vencido?

Porque el sistema de las AFP verifica tu identidad por número de DNI y los datos asociados. Mientras estos datos estén actualizados en la base de la AFP o de la SBS, no se exige que el documento esté vigente en la fecha del trámite.

Se entiende que lo importante es que el número sea el correcto, que correspondas al afiliado, y que los datos (nombre, fecha de nacimiento) coincidan con los registrados. Aun así, las AFP recomiendan renovar el documento para evitar posibles demoras o complicaciones al momento del desembolso.

¿Qué recomendaciones adicionales tomar?

Aunque el DNI vencido no impide el registro, conviene que verifiques lo siguiente: