Trámite DNI electrónico gratis este lunes 13 de octubre: ¿Dónde y quiénes son los beneficiados, según el Reniec?
Varios ciudadanos podrán realizar el trámite de DNI electrónico sin gastar dinero, según dio a conocer el Registro Nacional de Identidad.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil viene realizando diversas campañas a favor de los ciudadanos. La iniciativa busca que gran parte de la población pueda acceder de manera gratuita al DNI electrónico.
En conjunto con la Municipalidad de Lince se desarrollará una campaña este lunes 13 y 27 de octubre. La medida fue bien recibida por los vecinos de la zona, quienes buscan conocer más detalles.
Según dio a conocer el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, solo se habilitaran 50 trámites de DNI electrónico, por ello, se pide a la población tomar sus precauciones para llegar al lugar de manera y alcanzar las vacantes disponibles.
Trámite DNI electrónico gratis: ¿Dónde será?
Según la publicación que realizó la Municipalidad de Lince, la campaña de DNI electrónico se llevará a cabo en la Casa del Vecino, pasaje Condorcunca N° 118, altura de la cuadra 20 de Jr. Pezet y Monel. Los beneficiarios deben saber que el trámite y la foto son totalmente gratis.
El Reniec está que realiza una campaña de DNI gratis.
DNI electrónico gratis: ¿Quiénes son los beneficiarios?
A continuación, podrás conocer cuáles son los ciudadanos que acceden al DNI electrónico totalmente gratis.
- Menores de 0 a 16 años
- Los menores deben asistir con sus padres, quienes deben contar con DNI.
- Adolescentes de 17 años
- Presencia del adolescente con DNI amarillo.
