Trámite de DNI electrónico gratis este sábado 4 de octubre: quiénes son los beneficiarios
El Reniec confirmó que diversos ciudadanos podrán realizar el trámite DNI electrónico totalmente gratis este sábado 4 de octubre. Más detalles AQUÍ.
El Registro Nacional de Identidad busca que miles de ciudadanos ya puedan contar con el DNI electrónico, recordemos que la nueva versión les brinda diversos beneficios a los peruanos. Esta iniciativa impulsada por la Municipalidad Provincial de Jaén y el RENIEC.
La campaña se realizará el sábado 4 de octubre, con la finalidad de que los ciudadanos accedan al cambio de su Documento de Identidad, totalmente gratis. Para conocer más detalles, solo revisa las próximas líneas de la nota.
Trámite de DNI electrónico gratis: ¿Dónde será la campaña?
La campaña de DNI electrónico se llevará a cabo el sábado 4 de octubre en el coliseo cerrado Señor de Huamantanga. La iniciativa es impulsada a poco tiempo de las elecciones 2026 y busca que la mayoría de la población cuente con la nueva versión de identificación nacional.
DNI electrónico gratis: ¿Quiénes son los beneficiarios?
Esta iniciativa gratuita, que es impulsada por el Reniec y el municipio de Jaén, iniciará a las 9:00 de la mañana y terminará a las 5:00 de la noche. Según el post publicado en redes sociales, la medida está dirigida a las personas con clasificación socioeconómica pobre y pobre extremo.
¿Qué beneficios tiene el DNI electrónico?
El DNI electrónico tiene mayor seguridad gracias al chip criptográfico, además, permite la firma digital de documentos para acceder a servicios públicos y privados en futuras elecciones. Lo mejor de todo es que, permitirá a la población realizar el voto electrónico. El costo de renovación tiene un monto de 41 soles.
