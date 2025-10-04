0
DNI electrónico gratis este 7 de octubre: requisitos y beneficiarios de la campaña de Reniec

Este martes 7 de octubre, algunos de los ciudadanos peruanos podrán acceder al trámite de DNI sin costo gracias a una nueva iniciativa.

Daniela Alvarado
Campaña de DNI gratis: revisa si accedes
Campaña de DNI gratis: revisa si accedes
El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un elemento esencial del Estado civil de todos los peruanos: permite ejercer derechos, acceder a servicios públicos, votar, realizar trámites bancarios, educacionales, de salud y administrativos. Aun así, existen personas, niños recién nacidos, adolescentes, adultos mayores o poblaciones en situación de vulnerabilidad, que enfrentan barreras para renovar, emitir o actualizar su DNI por distancia, costo, falta de información o limitaciones logísticas.

DNI: revisa cómo actualizar el documento

Las campañas itinerantes de DNI gratuitas son estrategias que el RENIEC, en alianza con gobiernos locales o distritales, pone en marcha para acercar el servicio a los ciudadanos, reducir la brecha de documentación y facilitar el acceso a la identidad oficial. Estas jornadas permiten emitir el nuevo DNI electrónico (DNIe 3.0) sin costo, especialmente para menores de edad o adultos mayores, quienes muchas veces no pueden trasladarse a las sedes centrales del RENIEC.

En ese contexto, la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica ha coordinado con el RENIEC un operativo gratuito para la emisión del DNI el martes 7 de octubre de 2025, dirigido a niños, adolescentes y adultos mayores. A continuación, los detalles completos.

Campaña de DNI gratuito - 7 de octubre de 2025

Día, horario y lugar del operativo

  • Fecha: martes 7 de octubre de 2025
  • Horario: de 09:30 a 13:00 horas
  • Lugar: Agencia Municipal de Jicamarca, ubicada en la Av. 5 de Agosto, Mz. H1 Lt. 37, Sector Sur
  • Población objetivo: menores de 0 a 17 años y adultos mayores (60 años a más)
  • Este operativo forma parte de las campañas itinerantes programadas por RENIEC para octubre, con el fin de que más personas puedan acceder al DNI electrónico sin costo.
  • Se recomienda que los beneficiarios lleguen temprano al lugar dado que suele haber alta afluencia y para agilizar la atención.
Requisitos y documentos necesarios

Para que el trámite en la campaña sea aceptado, los asistentes deben portar la documentación y cumplir condiciones específicas. A continuación los requisitos según el grupo etario:

  • Para menores de 0 a 16 años
  • El menor debe estar presente físicamente.
  • Documento de identidad previo del menor (si ya lo tiene).
  • Presencia de uno de los padres o representante con su DNI válido.
  • Para adolescentes de 17 años
  • El adolescente debe acudir personalmente.
  • Tener su DNI vigente o, de no tenerlo, otra constancia de identidad que el RENIEC pueda admitir.
  • Para adultos mayores (60 años a más)
  • Asistencia presencial del adulto mayor.
  • DNI vigente u otro documento de identidad válido.

Consideraciones adicionales

  • Dado que se trata del DNI electrónico 3.0, se espera que el trámite sea gratuito para los grupos objetivo (niños, adolescentes, adultos mayores).
  • La jornada tiene cupos limitados: se sugiere acudir con anticipación para evitar quedar sin atención.
  • En campañas similares, se ha exigido presentar comprobantes de domicilio o recibos de servicios para validar dirección, aunque en esta información específica no se menciona ese requisito (pero es recomendable llevarlos por si los solicitan).
  • La presencia del representante o padre es importante en el caso de menores, para autorizar el trámite y hacer la verificación correspondiente.

Objetivo y alcance de la campaña

La campaña busca cerrar brechas de identificación en el distrito de Lurigancho-Chosica, especialmente en zonas alejadas como Jicamarca, donde muchos vecinos no tienen fácil acceso a oficinas del RENIEC.

En 2025, RENIEC planea entregar 195,000 DNI gratuitos dirigidos a poblaciones vulnerables, que incluyen emisión, duplicado, renovación y rectificación de datos.

Estas jornadas facilitan que los beneficiarios puedan acceder a servicios digitales, trámites estatales en línea, y fortalecer su derecho a la identidad con un DNI moderno.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

