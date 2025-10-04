DNI electrónico gratis este 7 de octubre: requisitos y beneficiarios de la campaña de Reniec

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un elemento esencial del Estado civil de todos los peruanos: permite ejercer derechos, acceder a servicios públicos, votar, realizar trámites bancarios, educacionales, de salud y administrativos. Aun así, existen personas, niños recién nacidos, adolescentes, adultos mayores o poblaciones en situación de vulnerabilidad, que enfrentan barreras para renovar, emitir o actualizar su DNI por distancia, costo, falta de información o limitaciones logísticas.

Las campañas itinerantes de DNI gratuitas son estrategias que el RENIEC, en alianza con gobiernos locales o distritales, pone en marcha para acercar el servicio a los ciudadanos, reducir la brecha de documentación y facilitar el acceso a la identidad oficial. Estas jornadas permiten emitir el nuevo DNI electrónico (DNIe 3.0) sin costo, especialmente para menores de edad o adultos mayores, quienes muchas veces no pueden trasladarse a las sedes centrales del RENIEC.

En ese contexto, la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica ha coordinado con el RENIEC un operativo gratuito para la emisión del DNI el martes 7 de octubre de 2025, dirigido a niños, adolescentes y adultos mayores. A continuación, los detalles completos.

Campaña de DNI gratuito - 7 de octubre de 2025

Día, horario y lugar del operativo

Fecha: martes 7 de octubre de 2025

Horario: de 09:30 a 13:00 horas

Lugar: Agencia Municipal de Jicamarca, ubicada en la Av. 5 de Agosto, Mz. H1 Lt. 37, Sector Sur

Población objetivo: menores de 0 a 17 años y adultos mayores (60 años a más)

Este operativo forma parte de las campañas itinerantes programadas por RENIEC para octubre, con el fin de que más personas puedan acceder al DNI electrónico sin costo.

Se recomienda que los beneficiarios lleguen temprano al lugar dado que suele haber alta afluencia y para agilizar la atención.

Requisitos y documentos necesarios

Para que el trámite en la campaña sea aceptado, los asistentes deben portar la documentación y cumplir condiciones específicas. A continuación los requisitos según el grupo etario:

Para menores de 0 a 16 años

El menor debe estar presente físicamente.

Documento de identidad previo del menor (si ya lo tiene).

Presencia de uno de los padres o representante con su DNI válido.

Para adolescentes de 17 años

El adolescente debe acudir personalmente.

Tener su DNI vigente o, de no tenerlo, otra constancia de identidad que el RENIEC pueda admitir.

Para adultos mayores (60 años a más)

Asistencia presencial del adulto mayor.

DNI vigente u otro documento de identidad válido.

Consideraciones adicionales

Dado que se trata del DNI electrónico 3.0, se espera que el trámite sea gratuito para los grupos objetivo (niños, adolescentes, adultos mayores).

La jornada tiene cupos limitados: se sugiere acudir con anticipación para evitar quedar sin atención.

En campañas similares, se ha exigido presentar comprobantes de domicilio o recibos de servicios para validar dirección, aunque en esta información específica no se menciona ese requisito (pero es recomendable llevarlos por si los solicitan).

La presencia del representante o padre es importante en el caso de menores, para autorizar el trámite y hacer la verificación correspondiente.

Objetivo y alcance de la campaña

La campaña busca cerrar brechas de identificación en el distrito de Lurigancho-Chosica, especialmente en zonas alejadas como Jicamarca, donde muchos vecinos no tienen fácil acceso a oficinas del RENIEC.

En 2025, RENIEC planea entregar 195,000 DNI gratuitos dirigidos a poblaciones vulnerables, que incluyen emisión, duplicado, renovación y rectificación de datos.

Estas jornadas facilitan que los beneficiarios puedan acceder a servicios digitales, trámites estatales en línea, y fortalecer su derecho a la identidad con un DNI moderno.