- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Cristal
- Real Madrid vs Villarreal
- Universitario vs Juan Pablo II
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
DNI electrónico gratis este 7 de octubre: requisitos y beneficiarios de la campaña de Reniec
Este martes 7 de octubre, algunos de los ciudadanos peruanos podrán acceder al trámite de DNI sin costo gracias a una nueva iniciativa.
El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un elemento esencial del Estado civil de todos los peruanos: permite ejercer derechos, acceder a servicios públicos, votar, realizar trámites bancarios, educacionales, de salud y administrativos. Aun así, existen personas, niños recién nacidos, adolescentes, adultos mayores o poblaciones en situación de vulnerabilidad, que enfrentan barreras para renovar, emitir o actualizar su DNI por distancia, costo, falta de información o limitaciones logísticas.
Las campañas itinerantes de DNI gratuitas son estrategias que el RENIEC, en alianza con gobiernos locales o distritales, pone en marcha para acercar el servicio a los ciudadanos, reducir la brecha de documentación y facilitar el acceso a la identidad oficial. Estas jornadas permiten emitir el nuevo DNI electrónico (DNIe 3.0) sin costo, especialmente para menores de edad o adultos mayores, quienes muchas veces no pueden trasladarse a las sedes centrales del RENIEC.
En ese contexto, la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica ha coordinado con el RENIEC un operativo gratuito para la emisión del DNI el martes 7 de octubre de 2025, dirigido a niños, adolescentes y adultos mayores. A continuación, los detalles completos.
Campaña de DNI gratuito - 7 de octubre de 2025
Día, horario y lugar del operativo
- Fecha: martes 7 de octubre de 2025
- Horario: de 09:30 a 13:00 horas
- Lugar: Agencia Municipal de Jicamarca, ubicada en la Av. 5 de Agosto, Mz. H1 Lt. 37, Sector Sur
- Población objetivo: menores de 0 a 17 años y adultos mayores (60 años a más)
- Este operativo forma parte de las campañas itinerantes programadas por RENIEC para octubre, con el fin de que más personas puedan acceder al DNI electrónico sin costo.
- Se recomienda que los beneficiarios lleguen temprano al lugar dado que suele haber alta afluencia y para agilizar la atención.
- infobae
Requisitos y documentos necesarios
Para que el trámite en la campaña sea aceptado, los asistentes deben portar la documentación y cumplir condiciones específicas. A continuación los requisitos según el grupo etario:
- Para menores de 0 a 16 años
- El menor debe estar presente físicamente.
- Documento de identidad previo del menor (si ya lo tiene).
- Presencia de uno de los padres o representante con su DNI válido.
- Para adolescentes de 17 años
- El adolescente debe acudir personalmente.
- Tener su DNI vigente o, de no tenerlo, otra constancia de identidad que el RENIEC pueda admitir.
- Para adultos mayores (60 años a más)
- Asistencia presencial del adulto mayor.
- DNI vigente u otro documento de identidad válido.
Consideraciones adicionales
- Dado que se trata del DNI electrónico 3.0, se espera que el trámite sea gratuito para los grupos objetivo (niños, adolescentes, adultos mayores).
- La jornada tiene cupos limitados: se sugiere acudir con anticipación para evitar quedar sin atención.
- En campañas similares, se ha exigido presentar comprobantes de domicilio o recibos de servicios para validar dirección, aunque en esta información específica no se menciona ese requisito (pero es recomendable llevarlos por si los solicitan).
- La presencia del representante o padre es importante en el caso de menores, para autorizar el trámite y hacer la verificación correspondiente.
Objetivo y alcance de la campaña
La campaña busca cerrar brechas de identificación en el distrito de Lurigancho-Chosica, especialmente en zonas alejadas como Jicamarca, donde muchos vecinos no tienen fácil acceso a oficinas del RENIEC.
En 2025, RENIEC planea entregar 195,000 DNI gratuitos dirigidos a poblaciones vulnerables, que incluyen emisión, duplicado, renovación y rectificación de datos.
Estas jornadas facilitan que los beneficiarios puedan acceder a servicios digitales, trámites estatales en línea, y fortalecer su derecho a la identidad con un DNI moderno.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50