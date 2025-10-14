- Hoy:
DNI electrónico GRATIS en Villa María del Triunfo: cuándo será la campaña y quiénes se beneficiarán
La Municipalidad de Villa María del Triunfo anunció la campaña de DNI electrónico gratuito este 16 de octubre. Solo algunos ciudadanos accederán al beneficio.
Las campañas para obtener DNI electrónico continúan y esta vez llegará a Villa María del Triunfo. La municipalidad del distrito anunció que este jueves 16 de octubre se realizará una iniciativa en la Agencia Nuevo Milenio, ubicado en Av. Prolongación Pachacútec con Av. María Parado de Bellido. Conoce si podrás ser beneficiario y más detalles al respecto.
PUEDES VER: RENIEC atenderá hasta las 11:59 p. m. este 14 de octubre: consultas las sedes disponibles en Lima
De acuerdo a la información compartida mediante las redes sociales, la campaña gratuita para obtener DNIe, se realizará este 16 de octubre, en un horario establecido, de 9:30 a. m. a 12:30 p. m., además, se precisó que solo se dispondrá 95 cupos, por lo que te recomendamos acudir con anticipación.
Este 16 de octubre se realizará una campaña de DNI electrónico gratis en VMT.
DNI electrónico: ¿Quiénes son los beneficiarios de la campaña?
La Municipalidad de Villa María del Triunfo anunció que esta campaña gratuita para obtener DNI electrónico está dirigido a determinados grupos de ciudadanos, como menores de edad o adultos mayores. Revisa la lista y conoce si podrás acceder al documento sin costo alguno:
- Personas de 0 a 16 (DNI electrónico)
- Personas con discapacidad
- Cambio de DNI amarillo a electrónico (adolescentes de 17 años)
- Personas mayores de 60 años
Recuerda que si vas a tramitar el DNIe, es importante que tengas en cuenta los documentos que debes llevar a la agencia, o en este caso, a la campaña. Estos son: un recibo reciente (agua, luz, teléfono, predial, arbitrios) con fecha no mayor de 6 meses, constancia de estudios o acto de matrimonio, para cambiar tu estado civil.
Beneficios del DNI electrónico 3.0
El DNI electrónico 3.0 ofrece múltiples beneficios tanto en seguridad como en comodidad para los ciudadanos peruanos. Este documento incorpora un chip de nueva generación que permite realizar trámites digitales de manera segura, como firmar documentos electrónicamente, acceder a servicios del Estado en línea y autenticar la identidad del titular en portales oficiales.
Además, facilita la gestión de trámites sin necesidad de acudir físicamente a oficinas, reduciendo tiempo y costos. Sumado a ello, su diseño más moderno y resistente mejora la durabilidad y protección de datos personales, al contar con mayores estándares de encriptación.
