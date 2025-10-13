RENIEC atenderá hasta las 11:59 p. m. este 14 de octubre: consultas las sedes disponibles en Lima

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) confirmó una buena noticia para los ciudadanos del país que desean hacer el trámite de su Documento Nacional de Identidad (DNI). En el marco del cierre del padrón electoral, anunció que en seis de sus sedes en Lima, se ampliará el horario de atención para este 14 de octubre.

El patrón electoral se cerrará el mismo martes 14 de octubre, por lo que el RENIEC informó que atenderá hasta las 11:59 p. m. en las oficinas de Lima, Miraflores, San Juan de Miraflores, Independencia, Jesús María y San Borja. Te compartimos la dirección exacta de cada sede y los trámites que estarán disponibles:

Lima: Jr. Nicolás de Piérola N° 545

Jr. Nicolás de Piérola N° 545 Miraflores: Av. Ernesto Diez Canseco N° 230

Av. Ernesto Diez Canseco N° 230 San Juan de Miraflores: Av. Guillermo Billinghurst 767

Av. Guillermo Billinghurst 767 Independencia: Calle Los Andes N° 486 Urb. Industrial Panamericana Norte

Calle Los Andes N° 486 Urb. Industrial Panamericana Norte Jesús María: Jr. Talara N° 130-132-134 y 136

Jr. Talara N° 130-132-134 y 136 San Borja: Av. San Luis N° 1673 Urb. Jacaranda II

Este 14 de octubre, el RENIEC atenderá hasta las 11:59 p. m. en algunas sedes.

Asimismo, se informó qué trámites de DNI estarán habilitados y el recojo del documento. En caso de tener DNI de menor de edad, se podrá renovar por un DNIe de adulto, actualización de la dirección de domicilio y en caso de vencimiento, se deberá renovar para evitar complicaciones en las siguientes Elecciones Generales 2026.

Cierre del padrón electoral: ¿qué pasa si no actualicé mi DNI?

Si no actualizas tu DNI antes del cierre del padrón electoral, puedes tener varios inconvenientes relacionados con tu participación en las elecciones. Uno de los casos que se puede presentar, es que podrías aparecer registrado en un distrito o local de votación anterior.

Si cambiaste de domicilio, pero no actualizaste tu DNI a tiempo, seguirás empadronado en tu antigua dirección y tendrás que votar allí.

Asimismo, si no realiza la renovación de su DNI amarillo, la imagen de menor de edad seguirá figurando en el Padrón Electoral, lo que podría complicar el trabajo de los miembros de mesa y generar demoras durante el proceso de votación.

Cabe señalar, que el cierre del padrón electoral para las Elecciones Generales 2026 en Perú será el 14 de octubre de 2025, luego de esa fecha, el ciudadano podrá modificar los datos de su documento de identidad sin ningún problema; sin embargo, dichas actualizaciones no se verán reflejadas en el Padrón Electoral.