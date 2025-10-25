Retiro AFP podría aumento el monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de 21,400 soles?

Desde el martes 21 de octubre, miles de ciudadanos pueden solicitar el retiro AFP de hasta 21,400 soles. Esta iniciativa aprobada por el Estado peruano ha sido muy bien recibida por los afiliados, quienes buscan cubrir sus gastos personales o familiares con el dinero desembolsado.

El octavo retiro de la AFP es de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias, según la Ley N° 32445; sin embargo, el monto a desembolsar puede cambiar, ya que el cronograma de solicitud serán aceptados hasta el jueves 1 de enero del 2026.

Retiro AFP: ¿Por qué el desembolso sería superior a 21, 400 soles?

La Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) estableció las condiciones para el retiro AFP mediante la Resolución N° 03444-2025. El apartado 3.7 indica que, el valor de la UIT a tomar en cuenta es aquel que esté vigente a la fecha de la solicitud presentada por el ciudadano.

De acuerdo a las últimas tendencias, la UIT ha tenido un incremento desde finales de la década de los noventa, a excepción del 2023. Por ende, algunos especialistas indicaron a La República que desde el 1 de enero de 2026, los ciudadanos podrán retirar un monto superior a 21,400 soles.

El retiro AFP del 2026 sería mayor en el 2026.

Retiro AFP 2025: Fechas de pago

El pago del dinero será de acuerdo a la solicitud que presentaron los afiliados. A continuación te brindaremos un listado de las posibles fechas de depósito.