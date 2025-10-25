- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Atlético Grau
- Manchester United vs Brighton
- Liverpool vs Brentford
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Retiro AFP podría aumento el monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de 21,400 soles?
Muchos ciudadanos pueden retirar más de 21,400 soles de su AFP, por este importante motivo que muchos desconocen. Más detalles en la nota.
Desde el martes 21 de octubre, miles de ciudadanos pueden solicitar el retiro AFP de hasta 21,400 soles. Esta iniciativa aprobada por el Estado peruano ha sido muy bien recibida por los afiliados, quienes buscan cubrir sus gastos personales o familiares con el dinero desembolsado.
PUEDES VER: Retiro AFP 2025: Este es el grave ERROR en tu solicitud de desembolso que podría retrasar el depósito
El octavo retiro de la AFP es de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias, según la Ley N° 32445; sin embargo, el monto a desembolsar puede cambiar, ya que el cronograma de solicitud serán aceptados hasta el jueves 1 de enero del 2026.
Retiro AFP: ¿Por qué el desembolso sería superior a 21, 400 soles?
La Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) estableció las condiciones para el retiro AFP mediante la Resolución N° 03444-2025. El apartado 3.7 indica que, el valor de la UIT a tomar en cuenta es aquel que esté vigente a la fecha de la solicitud presentada por el ciudadano.
De acuerdo a las últimas tendencias, la UIT ha tenido un incremento desde finales de la década de los noventa, a excepción del 2023. Por ende, algunos especialistas indicaron a La República que desde el 1 de enero de 2026, los ciudadanos podrán retirar un monto superior a 21,400 soles.
El retiro AFP del 2026 sería mayor en el 2026.
Retiro AFP 2025: Fechas de pago
El pago del dinero será de acuerdo a la solicitud que presentaron los afiliados. A continuación te brindaremos un listado de las posibles fechas de depósito.
- DNI terminado en 0: 20 de noviembre
- DNI terminado en 1: 21 de noviembre
- DNI terminado en 2: 24 de noviembre
- DNI terminado en 3: 25 de noviembre
- DNI terminado en 4: 26 de noviembre
- DNI terminado en 5: 27 de noviembre
- DNI terminado en 6: 28 de noviembre
- DNI terminado en 7: 1 de diciembre
- DNI terminado en 8: 2 de diciembre
- DNI terminado en 9: 3 de diciembre
- 1
Municipalidad de Lima liberó nueva vía de Evitamiento: reduce el tiempo de viaje y sin pagar peaje
- 2
Municipalidad de Lima dio buena noticia a ciudadanos: inició limpieza de zona con toneladas de basura hasta Evitamiento
- 3
¿Se confirmó feriado largo a nivel nacional este lunes 27 y martes 28 de octubre? Esto se sabe, según El Peruano
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50