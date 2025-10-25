Retiro AFP 2025: Este es el grave ERROR en tu solicitud de desembolso que podría retrasar el depósito

El retiro de fondos de las AFP 2025 ha generado gran expectativa entre los afiliados que desean disponer de parte de sus ahorros. Como en años anteriores, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y las administradoras han establecido un cronograma para registrar las solicitudes, el cual se organiza según el último dígito del DNI del aportante. Este proceso permite a los afiliados solicitar hasta un monto determinado y recibirlo directamente en una cuenta bancaria de su elección.

Sin embargo, pese a la claridad de las normas, uno de los errores más frecuentes que se está cometiendo en el proceso de registro es la confusión al seleccionar el destino del depósito. Este detalle, que puede parecer mínimo, puede retrasar significativamente la entrega del dinero y generar molestias innecesarias.

Detalles del retiro de AFP 2025

El procedimiento para solicitar el retiro de AFP se realiza de manera virtual a través de la plataforma oficial de cada administradora (Integra, Prima, Hábitat o Profuturo).

El afiliado debe ingresar sus datos personales, seguir los pasos indicados por el sistema y completar la solicitud conforme al cronograma establecido por la SBS, que organiza las fechas de solicitud según el último número del documento de identidad.

Una vez aprobada la solicitud, el desembolso se realiza en uno o varios tramos, dependiendo del monto solicitado, y el dinero se deposita en la cuenta bancaria personal del afiliado.

El error más común: seleccionar mal el destino del depósito

Durante el registro de la solicitud, el sistema de la AFP mostrará dos opciones principales para el desembolso del dinero:

Depósito en cuenta personal.

Depósito en un fondo establecido por la entidad (cuenta interna de la AFP).

Aquí radica el problema, ya que muchos afiliados están marcando la segunda opción por error, creyendo que se trata de una cuenta bancaria o que facilitará el trámite. Sin embargo, al hacerlo, el dinero no se transfiere directamente al banco del solicitante, sino que queda primero en una cuenta administrada por la AFP.

Esto significa que el afiliado deberá esperar un abono interno y luego realizar un nuevo trámite adicional para transferir finalmente los fondos a su cuenta bancaria personal. En la práctica, este paso adicional puede retrasar el acceso efectivo al dinero por varios días o incluso semanas.

¿Cómo evitar el error al llenar tu solicitud?

Al momento de completar tu registro de retiro de AFP:

Asegúrate de leer cuidadosamente las opciones que aparecen en la pantalla de destino del desembolso.

Cuando el sistema te consulte "¿Dónde deseas recibir tu retiro?", marca la opción "Cuenta personal"

Luego, verifica que el número de cuenta que ingresas esté a tu nombre y corresponda a un banco autorizado por tu AFP.

Evita ingresar cuentas de terceros o cuentas mancomunadas, ya que el sistema podría rechazarlas.

Consecuencias de elegir mal la opción de depósito

Si seleccionas por error que el desembolso se haga a un "fondo establecido por la entidad":