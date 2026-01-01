0

Temblor en Perú hoy, jueves 1 de enero de 2026: Primer sismo del año de 4.2 se registró en Cañete, Lima

Este jueves 1 de enero, Lima volvió a registrar un movimiento telúrico que alertó a toda la población en Cañete.

Daniela Alvarado
Sismo en Cañete: revisa los detalles del sismo
Sismo en Cañete: revisa los detalles del sismo
Este 1 de enero de 2026 se registró un nuevo movimiento telúrico que fue percibido por residentes de la provincia de Cañete, en la región Lima. El temblor ocurrió en pleno inicio del año nuevo y generó expectativa entre los vecinos y autoridades locales, quienes monitorean constantemente la situación sísmica para garantizar la seguridad ciudadana.

En los últimos días se ha registrado una actividad sísmica constante en diversas zonas del Perú, recordando a la población que el país se encuentra dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región altamente propensa a movimientos telúricos por la interacción de las placas tectónicas

Esta situación ha llevado a que ciudadanos de varias regiones hayan sentido temblores de diversa intensidad, especialmente en Lima y sus alrededores durante finales de diciembre de 2025 y los primeros días de enero de 2026.

Detalles del temblor ocurrido este 1 de enero

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se produjo a las 11:28:20 a.m. (hora local) de este jueves 1 de enero de 2026. La entidad oficial informó los siguientes datos técnicos:

  • Magnitud: 4.2
  • Epicentro: a 27 kilómetros al oeste de Chilca, provincia de Cañete, región Lima
  • Profundidad: 68 km
  • Hora exacta: 11:28:20 a.m.
  • Latitud/Longitud: -12.57 / -76.98
  • Intensidad registrada: grado III en Chilca (según la escala de Mercalli)

Estos registros confirman la percepción del temblor en varias localidades cercanas al epicentro, incluyendo sectores de la costa central y partes de Lima Metropolitana

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

