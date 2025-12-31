0

Temblor en Perú hoy, miércoles 31 de diciembre: sismo de 3.9 tuvo como epicentro Cañete, Lima

El sismo fue sentido en diversas partes de Lima, además fue reportado por el IGP en sus redes sociales.

Nicole Calderón
Sismo se sintió este miércoles 31 de diciembre.
Sismo se sintió este miércoles 31 de diciembre. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
COMPARTIR

Hoy, miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, un sismo de se sintió en Lima. Para ello, el Centro Sismológico Nacional confirmó que el movimiento telúrico fue de 3.9 grados con epicentro en Mala, Cañete - Lima. En tanto, en redes sociales diversos usuarios reportaron que desde sus ubicaciones en diferentes partes de la capital, se logró sentir el temblor.

Josie Diez Canseco reveló si habrá un fuerte temblor este 2026.

PUEDES VER: ¿Habrá un sismo de gran magnitud este 2026 en Perú? Josie Diez Canseco hace alarmante predicción

De acuerdo a lo informado, el sismo se produjo exactamente a las 3:34 p. m. a 35 kilómetros al suroeste de Mala, en Lima.

sismo hoy

sismo hoy

MÁS INFORMACIÓN EN BREVE...

Nicole Calderón
AUTOR: Nicole Calderón

Últimas noticias y entrevistas de Nicole Calderón por diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. Sinuano Día, resultados de HOY, 31 de diciembre EN VIVO: números ganadores del sorteo

  2. Horóscopo de hoy, miércoles 31 de diciembre según Josie: predicciones GRATIS en el último día del año

  3. Las 50 frases ideales para enviar vía WhatsApp y despedir el 2025 a puertas del Año Nuevo 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano