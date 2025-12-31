Temblor en Perú hoy, miércoles 31 de diciembre: sismo de 3.9 tuvo como epicentro Cañete, Lima
El sismo fue sentido en diversas partes de Lima, además fue reportado por el IGP en sus redes sociales.
Hoy, miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, un sismo de se sintió en Lima. Para ello, el Centro Sismológico Nacional confirmó que el movimiento telúrico fue de 3.9 grados con epicentro en Mala, Cañete - Lima. En tanto, en redes sociales diversos usuarios reportaron que desde sus ubicaciones en diferentes partes de la capital, se logró sentir el temblor.
De acuerdo a lo informado, el sismo se produjo exactamente a las 3:34 p. m. a 35 kilómetros al suroeste de Mala, en Lima.
sismo hoy
MÁS INFORMACIÓN EN BREVE...
