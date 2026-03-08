Horóscopo de hoy, lunes 9 de marzo de 2026 según Josie: tarot y predicciones AQUÍ

El horóscopo de hoy, lunes 9 de marzo de 2026, llega con las predicciones de Josie Diez Canseco, quien revela qué energías marcarán el inicio de la semana en el amor, el trabajo y la salud. Los movimientos astrales de este día invitan a actuar con mayor claridad y a no dejar pasar oportunidades que podrían abrir nuevos caminos.

Si quieres saber qué le espera a tu signo y cómo aprovechar mejor la energía de este lunes, revisa las recomendaciones de Josie Diez Canseco. Algunas decisiones que tomes este lunes podrían influir en el rumbo de los próximos días.

Horóscopo de hoy, lunes 9 de marzo según Josie Diez Canseco

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Estás llevando tu vida afectiva de manera superficial, el ser amado anhela más unión. Día de resultado favorable en gestiones económicas, que compensarán días de esfuerzo.

Número de suerte, 20.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Una llamada de alguien que te interesa pidiéndote una cita te llenará de ansiedad, accede. No arriesgues lo que has logrado profesionalmente, no aceptes esa nueva propuesta.

Número de suerte, 5.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Hoy conocerás a alguien que traerá amor y renovación a tu vida. Un desacuerdo en tu trabajo te hará perder la paciencia, ten calma, una explicación puede terminar con la tensión.

Número de suerte, 10.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Hoy el ser amado se mostrará atento, pon de tu parte y volverá la armonía. Las conversaciones sobre el proyecto que te interesa van mejor de lo que piensas, no te desanimes.

Número de suerte, 6.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: En el amor las cosas mejorarán, gracias a los consejos de un amigo. La experiencia te ha dado sabiduría, hoy se pondrán de manifiesto en las decisiones que tomarás.

Número de suerte, 14.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: No saques conclusiones precipitadas, conversa con el ser amado y aclara tus dudas. Te cuesta trabajar en equipo, pero hoy tendrás que adaptarte a las circunstancias, paciencia.

Número de suerte, 8.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Estarás más encantador que nunca, el ser amado responderá con la misma intensidad. Habrá cambios en lo laboral, para ti será beneficioso, porque te permitirán ascender.

Número de suerte, 19.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Hoy sentirás temor de perder la estabilidad en tu vida afectiva, supera la inseguridad. Has descuidado tus responsabilidades, tendrás problemas por un trabajo atrasado.

Suerte con el número 12.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Los conflictos en tu vida sentimental los creas tú al exagerar los problemas, reflexiona. Encontrarás una solución inesperada para ese problema laboral que te preocupa.

Número de suerte, 10.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: No puedes con tus problemas afectivos, hoy pedirás consejos a gente con experiencia. Tu horario de trabajo cambiará por nuevas responsabilidades que asumirás.

Número de suerte, 14.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: No te angusties porque el ser amado hoy tenga planes sin contar contigo. Espera antes de aceptar esa propuesta laboral, se concretará la que sí te interesa, ten paciencia.

Número de suerte, 7.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Hoy el amor llegará a tu vida. Etapa sin novedades laboralmente tanto que te preocuparás, ten paciencia, llegarán las respuestas y serán las que esperas.