Retiro AFP 2025: ¿Cómo verificar si registraste correctamente tu solicitud de desembolso?

El proceso de retiro de fondos de las AFP 2025 avanza y miles de afiliados en todo el país ya han registrado su solicitud para retirar parte de su fondo previsional. Sin embargo, un número considerable de personas ha expresado dudas sobre si su trámite fue correctamente ingresado o si su solicitud presenta errores que podrían retrasar el desembolso.

Ante ello, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han habilitado plataformas oficiales para que los afiliados puedan verificar si su registro se realizó con éxito, revisar el estado del trámite y confirmar la fecha estimada de pago. Realizar esta verificación es fundamental, ya que errores en los datos, como número de cuenta incorrecto o DNI mal digitado, pueden causar demoras o incluso la anulación del desembolso.

A continuación, te explicamos cómo verificar si tu solicitud fue registrada correctamente, qué datos debes revisar con atención y qué hacer si identificas algún error.

¿Cómo saber si registraste correctamente tu solicitud de retiro de AFP 2025?

Los afiliados pueden comprobar el estado de su trámite de retiro mediante la plataforma oficial habilitada por la Asociación de AFP, accesible a través de: www.solicitaretiroafp.pe

Una vez dentro, debes seguir estos pasos:

Ingresa a la opción “Consulta del estado de solicitud”.

Digita tu número de DNI y la fecha de emisión del documento.

Presiona el botón “Consultar”.

La plataforma te mostrará si tu solicitud fue registrada correctamente, así como el número de operación y el estado del proceso.

Si el sistema te indica que no hay una solicitud registrada, es posible que el registro no se haya completado correctamente o que haya ocurrido un error durante el envío del formulario. En ese caso, deberás esperar a la fecha correspondiente según el cronograma de atención para volver a registrar tu solicitud.

Datos que debes verificar en tu solicitud

Uno de los errores más frecuentes que ha detectado la Asociación de AFP es el ingreso incorrecto del número de cuenta bancaria. Esto es crucial, ya que el desembolso solo puede realizarse en una cuenta personal del afiliado.

Revisa cuidadosamente los siguientes campos:

Número de cuenta bancaria: debe estar activa, a tu nombre y pertenecer a una entidad autorizada.

Tipo de cuenta: debe ser en soles, no en dólares.

DNI y nombres completos: deben coincidir con los datos de tu AFP.

Correo electrónico y teléfono de contacto: asegúrate de que sean correctos para recibir notificaciones sobre el avance del proceso.

¿Qué hacer si tu solicitud presenta errores?

Si al revisar tu registro detectas un error o tu solicitud no figura como registrada, no debes preocuparte. La plataforma de la AFP permite volver a ingresar una nueva solicitud siempre que aún se encuentre abierta la fecha correspondiente a tu DNI según el cronograma de atención 2025.

En caso el sistema no te permita volver a registrar la solicitud, puedes comunicarte con tu AFP por sus canales oficiales:

Prima AFP: www.prima.com.pe

Habitat AFP: www.afphabitat.com.pe

Integra AFP: www.afpintegra.pe

Profuturo AFP: www.profuturo.com.pe

Ellos podrán verificar tu caso, confirmar el registro y orientarte sobre los pasos a seguir si existe alguna observación.