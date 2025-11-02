Retiro de AFP 2025: ¿Quiénes podrán registrar su solicitud este lunes 3 de noviembre?

El retiro de AFP 2025 continúa su curso conforme al cronograma oficial establecido por la Asociación de AFP y supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Esta medida, aprobada por el Congreso de la República, autoriza a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) a retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21, 400, de sus cuentas individuales.

Con el objetivo de evitar la congestión en las plataformas digitales y garantizar un proceso ordenado, las AFP han dispuesto un cronograma de registro de solicitudes basado en el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Cada día se habilita el acceso para un grupo específico de afiliados, quienes pueden ingresar su solicitud a través de los portales oficiales de su respectiva AFP.

En este contexto, muchos peruanos se preguntan quiénes podrán realizar el trámite este lunes 3 de noviembre de 2025, fecha que se encuentra dentro del tramo intermedio del calendario de registro. A continuación, te explicamos qué grupo de afiliados tiene asignada esta fecha y qué pasos deben seguir para completar su solicitud.

¿Quiénes pueden registrar su solicitud este lunes 3 de noviembre de 2025?

Según el cronograma oficial del retiro de AFP 2025, publicado por la Asociación de AFP y difundido por medios como RPP Noticias, Andina y El Comercio, el día lunes 3 de noviembre de 2025 corresponde a los afiliados cuyo DNI termina en el número 4.

Fechas habilitadas para DNI terminado en 4:

Lunes 3 de noviembre de 2025

Martes 4 de noviembre de 2025 (día adicional para el mismo grupo)

Miércoles 26 de noviembre de 2025 (fecha extra o de rezago)

Solicitudes de retiro de AFP iniciaron el 21 de octubre/ FOTO: Asociación de AFP

Esto significa que los ciudadanos con DNI finalizado en el dígito "4" serán los únicos habilitados para registrar su solicitud este lunes 3 de noviembre.

Este sistema escalonado busca mantener la estabilidad del proceso, evitando la saturación de las páginas web y facilitando que los desembolsos se realicen en los plazos establecidos.

¿Cómo registrar la solicitud de retiro AFP 2025?

El procedimiento es gratuito y 100 % virtual. Los afiliados deben ingresar a la plataforma oficial del retiro, habilitada por la Asociación de AFP: https://www.consultaretiroafp.pe/

Desde allí podrán verificar su AFP y serán redirigidos al enlace correspondiente según la administradora a la que pertenecen:

AFP Hábitat: https://retiro.afphabitat.com.pe

AFP Integra: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

Prima AFP: https://retiro.prima.com.pe/login

Profuturo AFP: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login

Pasos para el registro:

Ingresa a la web oficial del retiro (consultaretiroafp.pe).

Selecciona tu AFP y haz clic en “Registrar solicitud”.

Ingresa tu número de DNI y verifica que tu dígito final corresponda al cronograma del día.

Completa tus datos personales y bancarios (la cuenta debe estar a tu nombre).

Indica el monto que deseas retirar (puedes solicitar menos de 4 UIT si lo prefieres).

Guarda o imprime tu constancia de registro para seguimiento.

¿Qué sucede si no registras tu solicitud en la fecha correspondiente?

Si por algún motivo los afiliados con DNI terminado en 4 no pueden realizar el trámite el 3 o 4 de noviembre, contarán con una fecha adicional el 26 de noviembre de 2025.

Además, la Asociación de AFP ha previsto un periodo libre para todas las terminaciones de DNI, que se extenderá del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026. En ese lapso, cualquier afiliado podrá ingresar su solicitud sin restricciones.