Retiro de AFP, 2025: ¿Qué hacer si ingresé mal el número de cuenta bancaria al hacer la solicitud?

El trámite del retiro extraordinario de fondos del sistema de las Asociación de AFP (AFP) en Perú para 2025 representa una oportunidad importante para aquellos afiliados que desean disponer de parte de su ahorro previsional acumulado, hasta un máximo de 4 UIT (aproximadamente S/ 21 400). Sin embargo, este proceso también exige precisión en la información que se proporcione al momento de la solicitud, especialmente en lo que respecta a los datos bancarios para el depósito del retiro.

Uno de los errores más comunes que pueden generar complicaciones es ingresar incorrectamente el número de cuenta bancaria al momento de hacer la solicitud. Conocer qué hacer en ese escenario, cómo se tramita el error, cuáles son los plazos y qué opciones tiene el afiliado, es fundamental para evitar demoras, rechazos o pérdidas de la oportunidad.

A continuación, te dejamos la información de qué sucede si ingresaste mal el número de cuenta y cuáles son los pasos que puedes seguir para corregirlo o proceder correctamente.

¿Qué pasa si ingresaste mal el número de cuenta bancaria en la solicitud?

Cuando un afiliado al sistema de AFP ingresa mal el número de cuenta bancaria durante la solicitud de retiro, pueden ocurrir los siguientes escenarios:

La solicitud puede ser rechazada por la AFP o por la entidad financiera receptora si detectan que los datos bancarios no cumplen los requisitos (cuenta inactiva, cuenta mancomunada, cuenta a nombre distinto al afiliado, uso de CCI en lugar de número de cuenta, entre otros).

En algunos casos, se enviará un correo electrónico al afiliado notificando el rechazo de la solicitud, con el motivo "datos bancarios incorrectos" o similar.

Una vez hecha la verificación, el afiliado podrá volver a presentar la solicitud, siempre que aún esté dentro del periodo habilitado para hacerlo. Mientras tanto, el dinero del retiro no será depositado en la cuenta incorrecta (porque la entidad bancaria rechaza el depósito o la AFP lo retiene), lo que puede generar demoras.

Motivos frecuentes de rechazo bancario

Ingresar el CCI (Código de Cuenta Interbancario) en lugar del número de cuenta estándar.

Colocar una cuenta mancomunada, es decir, compartida con otra persona, lo cual no está permitido en muchas AFP.

La cuenta no está a nombre del titular del trámite (el afiliado).

La cuenta pertenece a un banco no autorizado o la cuenta tiene restricciones para transferencias.

Pasos a seguir para corregir el número de cuenta bancaria ingresado

Si ya presentaste tu solicitud de retiro y te diste cuenta de que ingresaste mal el número de cuenta, puedes seguir estos pasos generales (ten en cuenta que pueden variar ligeramente según la AFP):

Verifica el estado de tu solicitud

Ingresa al portal de tu AFP o al enlace oficial para el retiro y revisa si aparece como "aprobada", "en trámite" o "rechazada".

Revisa tu correo electrónico (y carpeta de spam) porque la AFP puede haberte enviado una notificación de rechazo por motivo de datos bancarios incorrectos.

Identifica el motivo del rechazo

Si el motivo es "datos bancarios incorrectos" o "cuenta inválida", ya tienes la causa identificada.

Si no ha sido rechazada aún, pero sabes que error existe, ten preparado realizar una nueva solicitud.

Solicita una nueva solicitud (si corresponde)

Dado que la normativa vigente permite que, si la solicitud es rechazada, puedas volver a presentar una nueva solicitud mientras todavía está abierto el periodo de registro. Ingresa la solicitud nuevamente con el número de cuenta correcto, que cumpla con los requisitos: cuenta individual, a tu nombre, en uno de los bancos autorizados, no mancomunada, sin restricciones.

Actualiza o verifica tu cuenta bancaria antes de reingresar

Asegúrate de que el banco se encuentre entre los autorizados para recibir el retiro.

Verifica que te encuentras ingresando el número de cuenta estándar y no el CCI, salvo que la entidad lo acepte (aunque muchas AFP piden el número de cuenta).

Verifica que el nombre en la cuenta coincida exactamente con tu nombre en la AFP.

Presenta nuevamente tu solicitud y espera la aprobación

Una vez ingresada correctamente la nueva solicitud, asegúrate de conservar el comprobante o captura de pantalla.