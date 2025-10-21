Trámite de DNI electrónico GRATUITO para este 27 de octubre: vecinos de San Martín de Porres serán beneficiados

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha anunciado una jornada especial de entrega gratuita del DNI electrónico dirigida exclusivamente a menores de 17 años y adultos mayores de 60 años, la cual se llevará a cabo este lunes 27 de octubre de 2025 en el distrito de San Martín de Porres, en Lima.

Esta importante actividad busca facilitar el acceso a la identidad digital de poblaciones vulnerables, promoviendo así su inclusión en los servicios digitales del Estado y asegurando su reconocimiento legal ante instituciones públicas y privadas.

¿Dónde será la entrega?

La entrega gratuita se realizará en el Parque Vencedores, ubicado en la urbanización Mesa Redonda, en la intersección de las avenidas Bolognesi e Industrial, en el distrito de San Martín de Porres.

¿Cuál es el horario de la campaña?

La atención iniciará a partir de las 9:30 de la mañana y se extenderá hasta agotar stock, por lo que se recomienda a los vecinos y vecinas llegar con anticipación, ya que la disponibilidad es limitada.

Este 27 de octubre los vecinos de SMP podrán obtener el DNI gratuito/ FOTO: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito?

Esta campaña está dirigida exclusivamente a:

Menores de edad entre 0 y 17 años

Personas adultas mayores de 60 años

Ambos grupos deben presentarse acompañados por un familiar o apoderado legal si corresponde, y portar un documento de identidad anterior (si lo tuvieran), o el acta de nacimiento en el caso de menores que aún no cuenten con DNI.

Importancia del DNI electrónico

El DNIe permite realizar trámites virtuales con el Estado, firmar documentos digitalmente y acceder de forma segura a plataformas de salud, educación y programas sociales. Este documento es parte de la estrategia nacional para fortalecer la identidad digital y cerrar brechas de acceso a servicios públicos, especialmente entre la niñez y las personas mayores.