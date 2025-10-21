0
EN DIRECTO
Barcelona vs Olympiacos por Champions League
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Trámite de DNI electrónico GRATUITO para este 27 de octubre: vecinos de San Martín de Porres serán beneficiados

El DNI electrónico será entregado sin costo gracias a una nueva campaña gestionada por Reniec y por la Municipalidad de San Martín de Porres.

Daniela Alvarado
DNI gratis: trámite será sin costo este lunes 27 de octubre
DNI gratis: trámite será sin costo este lunes 27 de octubre | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha anunciado una jornada especial de entrega gratuita del DNI electrónico dirigida exclusivamente a menores de 17 años y adultos mayores de 60 años, la cual se llevará a cabo este lunes 27 de octubre de 2025 en el distrito de San Martín de Porres, en Lima.

¿Puedo hacer la solicitud de retiro de AFP con DNI vencido?

PUEDES VER: ¿Qué pasa si mi DNI está vencido y quiero hacer la solicitud para retiro AFP este 21 de octubre?

Esta importante actividad busca facilitar el acceso a la identidad digital de poblaciones vulnerables, promoviendo así su inclusión en los servicios digitales del Estado y asegurando su reconocimiento legal ante instituciones públicas y privadas.

¿Dónde será la entrega?

La entrega gratuita se realizará en el Parque Vencedores, ubicado en la urbanización Mesa Redonda, en la intersección de las avenidas Bolognesi e Industrial, en el distrito de San Martín de Porres.

¿Cuál es el horario de la campaña?

La atención iniciará a partir de las 9:30 de la mañana y se extenderá hasta agotar stock, por lo que se recomienda a los vecinos y vecinas llegar con anticipación, ya que la disponibilidad es limitada.

DNI

Este 27 de octubre los vecinos de SMP podrán obtener el DNI gratuito/ FOTO: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito?

Esta campaña está dirigida exclusivamente a:

  • Menores de edad entre 0 y 17 años
  • Personas adultas mayores de 60 años

Ambos grupos deben presentarse acompañados por un familiar o apoderado legal si corresponde, y portar un documento de identidad anterior (si lo tuvieran), o el acta de nacimiento en el caso de menores que aún no cuenten con DNI.

Importancia del DNI electrónico

El DNIe permite realizar trámites virtuales con el Estado, firmar documentos digitalmente y acceder de forma segura a plataformas de salud, educación y programas sociales. Este documento es parte de la estrategia nacional para fortalecer la identidad digital y cerrar brechas de acceso a servicios públicos, especialmente entre la niñez y las personas mayores.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. ¿Se suspenden las clases escolares este jueves 23 y viernes 24 de octubre? Lo último según Minedu

  2. Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público: vecinos disfrutarán de moderna obra

  3. Afiliados de EsSalud pueden asegurar a sus hijos mayores de 18 años: estos son los requisitos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano