¿Necesitas el duplicado de tu DNI electrónico? Estos son los pasos para tramitarlo ONLINE

Contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado es fundamental para acceder a servicios, realizar trámites y acreditar tu identidad ante entidades públicas o privadas. Cuando tu DNI es extraviado, robado o simplemente está en muy mal estado, el procedimiento de obtener un duplicado se vuelve imprescindible.

Gracias a los avances en digitalización, hoy en día muchas personas pueden gestionar el duplicado del documento sin tener que acudir presencialmente a las oficinas de la RENIEC, lo cual ahorra tiempo y desplazamientos. AQUÍ te enterarás cómo tramitar el duplicado online, los requisitos que debes cumplir, los pasos a seguir, los plazos estimados de entrega y más.

¿Qué es el duplicado de DNI y cuándo procede?

El duplicado es una nueva emisión del DNI que sustituye al original en casos como pérdida, robo o deterioro del documento que aún está vigente. En el caso del DNI electrónico (DNIe), el duplicado mantiene los mismos datos identificatorios, fecha de caducidad y características del documento anterior, con la leyenda "Duplicado"

El duplicado de DNI puede ser tramitado vía ONLINE / FOTO: Difusión

Cuándo procede:

Cuando tu DNI (o DNI electrónico) está vigente (no está vencido ni dentro de los últimos 60 días antes de la fecha de caducidad).

En caso de pérdida, robo o deterioro grave del documento.

Si necesitas conservar tu identidad digital o los certificados del DNIe (en el caso de que ya tengas DNI electrónico).

Cuándo no procede:

Si el documento está vencido o dentro de los 60 días previos a la caducidad, en cuyo caso el trámite será de renovación y no exactamente un duplicado.

En el caso de menores de 17 años, el trámite sólo se puede hacer de forma presencial (no completamente online).

Requisitos para el trámite online del duplicado

Para poder hacer el duplicado vía web, debes cumplir los siguientes requisitos:

Contar ya con un DNI electrónico (DNIe). Sólo quienes ya tienen DNIe pueden acceder al trámite 100 % online.

Haber pagado el derecho administrativo correspondiente al trámite.

Tener actualizados tus datos personales relevantes (estado civil, etc.), ya que si hay que hacer modificaciones, podrían requerir trámite presencial. Gobierno del Perú

Validación de identidad vía reconocimiento facial o verificación de datos. Por ejemplo, la aplicación DNI BioFacial para capturar imagen

Pasos para tramitar el duplicado online

Pago del trámite

Ingresa a la plataforma de pago (Banco de la Nación o www.pagalo.pe) y realiza el pago correspondiente. Para DNI electrónico, el monto vía web es S/ 33.00 con el código de tributo 00522.

Guarda el comprobante o el voucher del pago.

Ingresar al trámite en línea

Dirígete al portal de la RENIEC, selecciona la opción Duplicado de DNI/DNIe.

Acepta términos y condiciones, y procede con el formulario donde se te solicitarán datos personales, teléfono y correo electrónico.

Verificación de identidad

En algunos casos se pide descargar la App DNI BioFacial y hacer captura de tu rostro para verificación.

Como parte del trámite, se puede elegir el centro de atención donde recogerás el nuevo documento.

Consulta del estado del trámite

Una vez iniciado el trámite, puedes ingresar al portal de la RENIEC y consultar el "estado" del trámite hasta que aparezca "100%".

Recojo del nuevo DNI

Cuando el trámite esté al 100%, acudes al centro que elegiste con tu DNI anterior (o comprobante) para recoger el duplicado. El recojo es personal, ya que serán verificados tus huellas dactilares o identidad.

Plazos de entrega

Para Lima: para DNI electrónico duplicado vía web, el plazo estimado es entre 5 a 7 días hábiles. Para provincias: puede tardar 10 a 12 días hábiles.