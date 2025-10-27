- Hoy:
¿Necesitas el duplicado de tu DNI electrónico? Estos son los pasos para tramitarlo ONLINE
¡Sin largas colas! RENIEC ofrece la oportunidad de tramitar el duplicado del DNI de manera sencilla a través de su plataforma.
Contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado es fundamental para acceder a servicios, realizar trámites y acreditar tu identidad ante entidades públicas o privadas. Cuando tu DNI es extraviado, robado o simplemente está en muy mal estado, el procedimiento de obtener un duplicado se vuelve imprescindible.
PUEDES VER: DNI electrónico gratis este 28 y 29 de octubre: quiénes pueden acceder a la campaña y dónde se ubicará
Gracias a los avances en digitalización, hoy en día muchas personas pueden gestionar el duplicado del documento sin tener que acudir presencialmente a las oficinas de la RENIEC, lo cual ahorra tiempo y desplazamientos. AQUÍ te enterarás cómo tramitar el duplicado online, los requisitos que debes cumplir, los pasos a seguir, los plazos estimados de entrega y más.
¿Qué es el duplicado de DNI y cuándo procede?
El duplicado es una nueva emisión del DNI que sustituye al original en casos como pérdida, robo o deterioro del documento que aún está vigente. En el caso del DNI electrónico (DNIe), el duplicado mantiene los mismos datos identificatorios, fecha de caducidad y características del documento anterior, con la leyenda "Duplicado"
El duplicado de DNI puede ser tramitado vía ONLINE / FOTO: Difusión
Cuándo procede:
- Cuando tu DNI (o DNI electrónico) está vigente (no está vencido ni dentro de los últimos 60 días antes de la fecha de caducidad).
- En caso de pérdida, robo o deterioro grave del documento.
- Si necesitas conservar tu identidad digital o los certificados del DNIe (en el caso de que ya tengas DNI electrónico).
Cuándo no procede:
- Si el documento está vencido o dentro de los 60 días previos a la caducidad, en cuyo caso el trámite será de renovación y no exactamente un duplicado.
- En el caso de menores de 17 años, el trámite sólo se puede hacer de forma presencial (no completamente online).
Requisitos para el trámite online del duplicado
- Para poder hacer el duplicado vía web, debes cumplir los siguientes requisitos:
- Contar ya con un DNI electrónico (DNIe). Sólo quienes ya tienen DNIe pueden acceder al trámite 100 % online.
- Haber pagado el derecho administrativo correspondiente al trámite.
- Tener actualizados tus datos personales relevantes (estado civil, etc.), ya que si hay que hacer modificaciones, podrían requerir trámite presencial. Gobierno del Perú
- Validación de identidad vía reconocimiento facial o verificación de datos. Por ejemplo, la aplicación DNI BioFacial para capturar imagen
Pasos para tramitar el duplicado online
Pago del trámite
- Ingresa a la plataforma de pago (Banco de la Nación o www.pagalo.pe) y realiza el pago correspondiente. Para DNI electrónico, el monto vía web es S/ 33.00 con el código de tributo 00522.
- Guarda el comprobante o el voucher del pago.
- Ingresar al trámite en línea
- Dirígete al portal de la RENIEC, selecciona la opción Duplicado de DNI/DNIe.
- Acepta términos y condiciones, y procede con el formulario donde se te solicitarán datos personales, teléfono y correo electrónico.
Verificación de identidad
- En algunos casos se pide descargar la App DNI BioFacial y hacer captura de tu rostro para verificación.
- Como parte del trámite, se puede elegir el centro de atención donde recogerás el nuevo documento.
Consulta del estado del trámite
- Una vez iniciado el trámite, puedes ingresar al portal de la RENIEC y consultar el "estado" del trámite hasta que aparezca "100%".
Recojo del nuevo DNI
- Cuando el trámite esté al 100%, acudes al centro que elegiste con tu DNI anterior (o comprobante) para recoger el duplicado. El recojo es personal, ya que serán verificados tus huellas dactilares o identidad.
Plazos de entrega
Para Lima: para DNI electrónico duplicado vía web, el plazo estimado es entre 5 a 7 días hábiles. Para provincias: puede tardar 10 a 12 días hábiles.
