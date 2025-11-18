- Hoy:
DNI electrónico GRATIS este 20 y 21 de noviembre: ¿Cómo acceder al trámite y quiénes serán beneficiarios?
Este 20 y 21 de noviembre miles de ciudadanos podrán ser parte del trámite gratuito de DNIe que se ha gestionado desde el RENIEC.
Con el objetivo de promover la identidad, facilitar el acceso a servicios públicos esenciales y reducir las brechas documentarias en zonas rurales, la Municipalidad Distrital de Atavillos Altos, en la provincia de Huaral, departamento de Lima, ha organizado una gran campaña de entrega gratuita del DNI electrónico.
Esta importante iniciativa permitirá que niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores accedan sin costo a un documento moderno, seguro y necesario para múltiples trámites, beneficios sociales y atenciones en salud y educación.
La campaña estará dirigida especialmente a menores de 0 a 17 años y a adultos mayores de 60 años en adelante, dos grupos poblacionales prioritarios por su mayor vulnerabilidad y por las dificultades que suelen enfrentar para realizar trámites de identificación en zonas alejadas. Asimismo, el proceso incluirá diversos servicios como inscripción por primera vez, renovación y rectificación de datos, brindando una atención integral para la actualización del DNI electrónico.
La Municipalidad ha coordinado esta acción pensando en la accesibilidad territorial, por lo que se realizará en dos comunidades campesinas de Atavillos Altos, permitiendo que las familias puedan acercarse sin necesidad de trasladarse grandes distancias.
Fechas y lugares de la campaña de DNI electrónico gratuito
Jueves 20 de noviembre - Comunidad Campesina de Pirca
- Lugar: Plaza principal
- Inicio de atención: 9:00 a.m.
- Cupos limitados
Viernes 21 de noviembre - Comunidad Campesina de Baños
- Lugar: Plaza principal
- Inicio de atención: 9:00 a.m.
- Cupos limitados
Ambas jornadas estarán a cargo de personal especializado, garantizando un proceso seguro, ordenado y accesible para los usuarios.
Servicios disponibles durante la campaña
Durante las fechas programadas, la población podrá acceder de manera gratuita a los siguientes servicios:
- Inscripción por primera vez
- Para menores que aún no cuentan con DNI o personas adultas mayores que no lograron tramitarlo anteriormente.
- Renovación del DNI electrónico
- Para quienes necesitan actualizar su documento debido a caducidad o cambio de DNI convencional a electrónico.
- Rectificación de datos
- Corrección de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, estado civil u otros datos que requieran actualización en el registro.
- Toma de fotografía incluida
- El trámite incluye la captura fotográfica oficial, por lo que no es necesario llevar fotos impresas.
Recomendaciones para los asistentes
- Llegar desde temprano debido a la limitada disponibilidad de cupos.
- Llevar documentos previos, si los hubiera, para facilitar el registro.
- En el caso de menores, asistir acompañados por padre, madre o tutor legal.
- Los adultos mayores deben llevar algún documento que permita validar información básica, si lo poseen.
