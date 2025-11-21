Trámite de DNI electrónico GRATIS este 25 de noviembre: conoce los requisitos para participar de la campaña

La Municipalidad Provincial de Calca, en coordinación con el RENIEC, ha lanzado una campaña gratuita para la emisión del DNI electrónico el próximo 25 de noviembre, que se llevará a cabo en la emblemática Plaza Mayor de Calca. Este evento representa una oportunidad clave para fortalecer la identidad digital de poblaciones vulnerables y mejorar su acceso a servicios, sobre todo en zonas donde la brecha de documentación puede limitar derechos fundamentales.

La campaña no solo simboliza un esfuerzo de inclusión social, sino también una apuesta por la modernización: al facilitar el DNI electrónico, las personas acceden a un documento más seguro, con capacidades de firma digital y mayor validez para gestiones oficiales. De esta forma, la municipalidad impulsa y promueve la identidad como una herramienta de empoderamiento.

Además, la estrategia se focaliza en grupos especialmente vulnerables: menores, adultos mayores en situación de riesgo y personas con discapacidad, reconociendo que su exclusión documental es un problema persistente. La convocatoria es clara, pues invita a todas estas personas a acercarse desde las 9:00 a.m. para aprovechar esta jornada sin costo y con un servicio profesional.

RENIEC anuncia iniciativa gratuita para trámite de DNI electrónico / FOTO: Municipalidad de Calca

¿A quién va dirigida la campaña?

La jornada del 25 de noviembre está destinada a:

Menores de 0 a 17 años, para quienes se realizará la emisión o renovación del DNI electrónico.

Adultos mayores de 60 años en condiciones de vulnerabilidad.

Personas con discapacidad que cuenten con su carnet CONADIS.

Requisitos para participar en la campaña

Para acceder al DNI electrónico gratuito durante este evento, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Copia simple del acta de nacimiento, por ambos lados.

En el caso de menores, deben acudir acompañados por uno de sus padres, quien deberá presentar su propio DNI físico.

Presentar una copia de un recibo de servicio público reciente (agua, luz o teléfono) que acredite la dirección; como alternativa, se puede presentar una declaración jurada domiciliaria.

Acudir vestido con ropa de color, para la toma de la fotografía del DNI.

Importancia de la campaña

El DNI electrónico (DNIe) es un documento moderno que incorpora elementos de seguridad avanzados, y su adopción representa un paso importante hacia la digitalización de la identidad ciudadana. Al ofrecer esta campaña sin costo, la Municipalidad de Calca contribuye a reducir las desigualdades en el acceso a la documentación, especialmente en grupos que suelen tener más dificultades para tramitar su DNI por medios regulares.

Para muchos menores, obtener el DNI significa garantizar su derecho a la educación, la salud y otros beneficios. Para personas mayores en situación de vulnerabilidad, se convierte en una vía para formalizar su identidad y acceder a programas sociales. Y para quienes viven con discapacidad, este documento puede ser una herramienta clave para su inclusión.

Además, la jornada fortalece el vínculo entre el Estado local y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), demostrando que las campañas descentralizadas son vitales para llegar a zonas alejadas o con menos recursos.

Llamado a la ciudadanía

La Municipalidad Provincial de Calca hace un llamado urgente a la población objetivo para que aproveche esta campaña del 25 de noviembre. Es fundamental acudir con tiempo y con la documentación completa para garantizar que el proceso se realice sin inconvenientes.

Los organizadores recomiendan que los padres de menores planifiquen su asistencia con anticipación y que las personas mayores y con discapacidad también tomen nota de los requisitos para no perder esta oportunidad.

Participar en esta campaña no solo significa obtener un documento oficial, sino dar un paso hacia una identidad más segura, digital y reconocida formalmente. Es un momento para fortalecer el sentido de ciudadanía y asegurar que más personas cuenten con el DNI electrónico que les permita ejercer plenamente sus derechos.