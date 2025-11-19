- Hoy:
DNI gratuito en San Juan de Lurigancho: vecinos accederán a campaña de RENIEC este 20 de noviembre
Ciudadanos de San Juan de Lurigancho accederán a la jornada de DNI gratuito este jueves 20 de noviembre, desde las 8:30 a. m. Conoce si podrás ser beneficiario.
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho informó que este jueves 20 de noviembre se realizará una campaña, con alianza con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), para que los vecinos puedan obtener DNI gratuito. Sin embargo, se precisó que solo se atenderán a los primeros 40 asistentes que lleguen a la jornada, que iniciará a las 8 de la mañana.
Campaña de DNI gratis en San Juan de Lurigancho este 20 de noviembre
Esta importante iniciativa para obtener el documento de identidad sin costo, está dirigido a niñas y niños de 0 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 años, mayores de 60 a más, así como personas con discapacidad. En el caso de los menores, deberán acudir con un adulto responsable y correctamente identificado.
Campaña de DNI gratuito este jueves 20 de noviembre en SJL.
Los interesados podrán acudir a la Subgerencia de Programas Sociales, ubicado en Av. El Bosque N° 331 Urb. Canto Grande para que puedan acceder al beneficio que ofrece la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y el RENIEC. Te recomendamos que acudes con anticipación, puesto que solo ofrecen 40 cupos limitados.
Por otro lado, se precisó cuáles son los requisitos que los posibles beneficiarios deben cumplir para ser aprobado en la campaña de DNI gratis:
- Renovación: presentar DNI anterior.
- Menores de edad: deben acudir con papá o mamá (únicos autorizados). En caso de asistir con la tía o abuela, presentar partida de nacimiento de los padres.
- Cambio de dirección: presentar recibo de agua o luz.
¿Cuánto cuesta el DNI electrónico en 2025?
En 2025, el costo del DNI electrónico 3.0 para la emisión por primera vez cuesta S/ 30 para mayores de 17 años y S/ 16 para menores. Estos precios se establecieron gracias a una campaña especial de masificación por parte del RENIEC. Sin embargo, si ya tienes un DNI electrónico y necesitas renovarlo, el costo es S/ 41.
