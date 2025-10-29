- Hoy:
De Lima a Chosica en 25 minutos: municipalidad anuncia vía rápida que beneficiará a miles de vecinos
La Municipalidad de Lima confirmó que esta obra reducirá el tiempo de viaje a sus destinos y los más beneficiados con los vecinos de Lima Este.
Desde hace algunos meses, la Municipalidad de Lima está impulsando el proyecto del Tren Lima - Chosica. Esta iniciativa busca que los ciudadanos puedan trasladarse de un punto a otro en poco tiempo y de manera adecuada. Por ello, Renzo Reggiardo tuvo una reunión con el ministro de transportes, Aldo Prieto.
La reunión buscó que esta iniciativa se concrete a favor de los vecinos de Lima Este. El burgomaestre calificó de fructífero el encuentro. "Hemos sentido la mejor disposición del ministro y su equipo técnico, y creemos que pronto los limeños contarán con una gran herramienta para movilizarse con comodidad y seguridad", puntualizó.
Reunión entre el ministerio de transportes y alcalde de Lima. (Foto: MML)
Renzo Reggiardo mencionó que hay voluntad en ambas partes para que el proyecto del Tren Lima - Chosica sea una realidad, por ello, acordaron una nueva recién en los próximos días. Recordemos que esta vía rápida conectará Chosica, Chaclacayo, Ñaña, Huaycán y Huachipa.
Este medio de transporte busca que los ciudadanos reduzcan su tiempo de viaje, ya que actualmente tardan más de dos horas para llegar a su destino, pero con este nuevo medio de transporte solo se tardarán 25 minutos.
Cada tren cuenta con una capacidad de 90 pasajeros sentados, estos asientos son de cuero para comodidad de los usuarios. Además, los vagones incluyen aire acondicionado, espacios para ciclistas, accesos para personas con discapacidad y servicios higiénicos.
