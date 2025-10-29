¿Congreso aprobó el retiro ONP de 21,400 soles? Cronograma de pago y beneficiarios

El Congreso de la República presentó de manera forman un proyecto que impulsa el retiro ONP. La inicia buscan que los afiliados puedan acceder a una parte de sus fondos para cubrir gastos personales o familiares. La medida fue muy bien recibida por la población que desde hace mucho espera el desembolso de su dinero.

PUEDES VER: Cronograma de pagos Banco de la Nación noviembre 2025 para el sector público

¿Congreso aprobó el retiro ONP de 21,400 soles?

Por el momento, el proyecto de ley para retirar hasta 4UIT de la ONP ha sido presentado de manera formal, esto quiere decir que podría entrar en debate en la próxima sesión, lo cual es una muy buena noticia para los ciudadanos que están afiliados.

La iniciativa fue presentada por la congresista Ariana Maybee Orué Medina, pero cuenta con coautores como José León Luna, Raúl Picón, Francis Paredes, Yorel Alcarraz, Juan Burgos y Guido Bellido.

El retiro ONP sería una realidad este 2025.

Es importante recordar que, en el 2020, el Congreso de la República aprobó el retiro extraordinario de 1UIT; sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló la medida, ya que la consideró inconstitucional.

Cronograma de pago del retiro ONP

Según la información brindada, el retiro ONP se realizará en cuatro armadas, tras la solicitud presentada por el ciudadano afiliado.

PRIMER DEPÓSITO: 1 UIT tras los 30 días posteriores a la aprobación de la solicitud

SEGUNDO DEPÓSITO: 1 UIT dentro de los 30 días siguientes del primer pago.

TERCER DEPÓSITO: 1 UIT después de 30 días del segundo pago.

CUARTO DEPÓSITO: 1 UIT dentro de 30 días siguientes de la tercera entrega.

Beneficiarios del retiro ONP

A continuación, podrás conocer cuáles son los beneficiarios del retiro ONP. Recordemos que la medida, aún no ha sido debatida por el parlamento ni la comisión; sin embargo, muchos especialistas indicaron que no es viable.