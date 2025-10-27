Bono ONP 2025 de hasta S/ 10,700: ¿qué propone el nuevo proyecto de ley y cuándo se aprobaría?

En el marco del retiro efectivo de hasta 4 UIT de las AFP, en el Congreso de la República, se propone un proyecto de ley que permitiría otorgar un bono extraordinario de hasta 2 UIT, equivalentes aproximadamente a S/ 10 700, a los afiliados activos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

¿Qué propone el proyecto de ley del Bono ONP?

El proyecto de ley N° 12913/2025-CR fue presentado por el congresista Víctor Raúl Cutipa Ccama, del bloque Juntos Por el Perú y se plantea que el otorgamiento del beneficio estará dirigido a afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que estén registrados en la ONP y que no estén recibiendo pensión por otro régimen.

Aportantes podrían acceder al bono ONP de hasta 2 UIT, equivalentes a S/10 mil 700.

Respecto a los potenciales beneficiarios, se destaca que: "Son beneficiarios del bono extraordinario los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que, a la fecha de promulgación de la presente Ley, se encuentren registrados en el padrón de la Oficina Normalización Previsional (ONP) y no perciban pensión por ningún otro régimen previsional".

Por otro lado, se indicó que el bono sería no remunerativo, no pensionable y no sujeto a descuento alguno para que no afecte otros beneficios. Sin embargo, la iniciativa legislativa presenta algunas incongruencias, ya que no se señaló cuándo sería aprobada ni cómo se implementaría exactamente los plazos, requisitos, mecanismo de pago, entre otros.

"Los montos que sean retirados o devueltos en virtud de la presente ley son intangibles. No están sujetos a retención, embargo, compensación legal o contractual, ni afectación judicial o administrativa, salvo por mandato judicial expreso en casos de deuda alimentaria, hasta un máximo del treinta por ciento (30%) del total retirado", se señala en el proyecto de ley.

Cabe señalar, que la propuesta representa un alivio potencial para quienes están afiliados a la ONP y este bono de S/ 10 700 puede ser significativo para quienes enfrentan dificultades económicas. Más aún, sí se trata de buscar igualdad entre la situación de los aportantes al fondo estatal y las AFP.