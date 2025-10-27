- Hoy:
Entradas al cine a solo 7 soles con códigos diarios de Real Plaza del 27 al 29 de octubre: ¿cómo canjear?
Las sedes de Real Plaza a nivel nacional, tendrán disponible la oferta para ver películas a Cineplanet a solo 7 soles. Conoce cómo canjear las entradas.
Real Plaza regresó con su promoción 'Días de Cine', que consiste en adquirir entradas a Cineplanet, a solo 7 soles. Esta oferta está disponible en todas las sedes el país, para este 27, 28 y 29 de octubre. Lo único que debes hacer es canjear tu código mediante la aplicación móvil App de Real Plaza.
¿Cómo canjear entradas a S/ 7.00 en Cineplanet?
- Ingresa a la App de Real Plaza (dale clic aquí).
- Busca la opción "Entradas a siete soles" en la sección 'Promociones y cupones'
- Canjea códigos y listo
Las sucursales que ingresan a esta promoción exclusiva son: Real Plaza Primavera, Salaverry, Guardia Civil, Centro Cívico, Santa Clara, Puruchuco, Villa Maria, Pro, Cajamarca, Pucallpa, Juliaca, Arequipa, Huancayo, Huánuco, Chiclayo, Piura y Cusco. Solo se exceptúa la ciudad de Trujillo tras la tragedia ocurrida a inicios de este año 2025.
Se precisa que el stock será de 50,000 códigos y cada usuario podrá generar máximo dos códigos promocionales, únicamente entre las fechas mencionadas. Además, la promoción no aplica para películas en primera semana de estreno o alguna cinta que tenga algún tipo de restricción, según la casa distribuidora.
Solo es válido para salas 2D y no aplica para salas 3D, Prime, ScreenX y Xtreme, tampoco para películas en pre estreno, Festiplanet, Día del cine Cineplanet u otra promoción adicional. Por otro lado, el cliente deberá registrarse o ingresar con su usuario de Socio Cineplanet para poder utilizar el código.
¿Qué películas están en la cartelera de Cineplanet?
Al 27 de octubre, revisa cuáles son las películas en la cartelera de Cineplanet. Muchas de ellas están en la semana de estreno, por lo que aún no aplican para la promoción mencionada:
- 'A pesar de ti' (estreno)
- 'Catástrofe en el Aire La Caída del Vuelo A38' (estreno)
- 'Chainsaw Man La Película Arco de Reze' (estreno)
- 'Cuando el Cielo se Equivoca' (estreno)
- 'Good boy' (estreno)
- 'Mente Maestra' (estreno)
- 'Super Wings Máxima Velocidad' (estreno)
- Alfa y Bravo
- Frankie y los Monstruos
- Jesús Luz del Mundo
- La Máquina The Smashing Machine
- Raíz
- Teléfono Negro 2
- Amores Compartidos
- Downton Abbey El Gran Final
- El Poder del Exorcista
- La Hermanastra Fea
- Tron Ares
- El Corazón del Lobo
- La Casa de Muñecas de Gabby
- My Storylof
- Together Juntos Hasta la Muerte
- Una Batalla Tras Otra
- Homo Argentum
- Los Patos y las Patas
- Demon Slayer Castillo Infinito
- El Conjuro 4: Últimos Ritos
- Mistura
- Como Entrenar a Tu Dragon
Cartelera de películas de Cineplanet para el público.
