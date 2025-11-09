Pensión adicional de diciembre 2025 en ONP: ¿Qué jubilados serán beneficiados y cómo acceder?

Cada diciembre, los jubilados del sistema previsional estatal de Perú esperan con especial interés un ingreso adicional que complementa su pensión habitual. En el marco del Oficina de Normalización Previsional (ONP), este pago extra, frecuentemente referido como 'gratificación' de fin de año o pensión adicional, se convierte en un alivio importante para miles de personas que han aportado al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) durante su vida laboral.

Este beneficio busca reconocer el esfuerzo contributivo, brindar un respaldo económico en la temporada navideña e incentivar la formalidad previsional. AQUÍ te contamos quiénes pueden acceder a esta pensión adicional, los requisitos que se exigen, cómo tramitar el beneficio y las razones detrás de su entrega en diciembre.

¿Qué es la pensión adicional de diciembre para jubilados de la ONP?

La pensión adicional que se entrega en diciembre para los jubilados del régimen de la ONP se trata de un pago extraordinario que se suma a la pensión mensual ordinaria, y que en muchos casos equivale al monto de una pensión más. Así, en determinados regímenes se habla de recibir el “doble” de la pensión habitual en julio y en diciembre.

Por ejemplo, la ONP ha confirmado que los pensionistas afiliados bajo el Decreto Ley N.º 19990 y otros regímenes especiales recibirán esta gratificación adicional en diciembre sin necesidad de realizar trámites extra. El calendario de pagos se publica previamente y estructura los depósitos según el apellido paterno del beneficiario.

Requisitos para acceder a la pensión adicional de diciembre

Para poder acceder a este beneficio adicional de diciembre, deben cumplirse algunos requisitos específicos. Los más relevantes son:

Ser pensionista de jubilación del SNP bajo la ONP

El pago está dirigido principalmente a aquellos que están dentro del régimen de jubilación del SNP administrado por la ONP, por ejemplo, los amparados por el Decreto Ley N.º 19990.

Haber cumplido el periodo mínimo de aportes exigido

El requisito más citado es haber aportado 20 años o más al SNP. Solo quienes tienen ese mínimo de aportes o más pueden recibir la prorrata de pensión ordinaria y este beneficio adicional.

Aquellos afiliados con menos de 20 años de aportes pueden gozar de la pensión mínima, pero no necesariamente del doble pago de diciembre.

Estar habilitado para recibir pensión y registro vigente.

El beneficiario debe estar activo como pensionista de la ONP y recibir sus pagos de pensión regular. No se necesita realizar un trámite adicional para la gratificación: la ONP aclara que es automático para quienes cumplen requisitos.

No aplica para otros tipos de pensiones

El pago extra no se extiende necesariamente a pensionistas por viudez, orfandad o ascendencia en todos los casos del beneficio de doble pensión de diciembre. Evidencia señala que dicho beneficio es principalmente para jubilados que aportaron directamente.

¿Cómo acceder al pago?

No es necesario que el pensionista realice un trámite especial para solicitar la gratificación adicional: la entidad (ONP) lo deposita de forma automática en la cuenta que ya utiliza para el cobro de la pensión mensual.

Es recomendable verificar que sus datos bancarios están actualizados con la ONP, y que la cuenta o método de pago (por ejemplo, vía Banco de la Nación u otra entidad bancaria) esté activo.

Si un pensionista no ha recibido el pago adicional a pesar de cumplir los requisitos, puede comunicarse con los canales de atención de la ONP para verificar su situación.