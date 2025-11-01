Retiro ONP 2025: ¿Cuándo aprobarían el desembolso de 21, 400 soles este 2025?

Diversos ciudadanos que están afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) busca conocer cuándo se aprobará el retiro ONP que permite el desembolso de hasta 21, 400 soles. Esta ha sido impulsada por la congresista Maybee Orué Medina y otros parlamentarios que consideran importante esta iniciativa.

De acuerdo a la información brindada, esta medida busca que los ciudadanos puedan acceder hasta 4UIT de sus fondos con la finalidad de cubrir sus gatos personales o familiares. A pesar de que los aportantes apoyan la iniciativa, más de un experto ha indicado que la medida en inviable.

¿Cuándo se aprueba el retiro ONP este 2025?

El proyecto de retiro ONP 2025 ya fue presentado formalmente en el Congreso de la República. Esta iniciativa debe ser debatida por la Comisión de Economía del parlamento y si la aprueban debe ser enviada al pleno. Hasta el momento, no se ha pactado una fecha para la discusión de esta iniciativa a favor de los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones, pero se espera que sea en los próximos días.

El retiro ONP debe ser debatido en el Congreso de la República.

Retiro ONP: ¿Cómo se pagará los 21,400 soles?

El artículo 3 indica que los afiliados de la ONP (Oficina de Normalización Previsional) podrán retirar hasta 21,400 soles de manera voluntaria y extraordinaria. Sin embargo, para acceder deberán presentar una solicitud, además, el pago se realizará en 4 partes.

Primer depósito: Hasta 1 UIT dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la solicitud.

Segundo depósito: Hasta 1 UIT dentro de los 30 días siguientes al primer depósito.

Tercer depósito: Hasta 1 UIT dentro de los 30 días siguientes al segundo depósito.

Cuarto depósito: Hasta 1 UIT dentro de los 30 días siguientes al tercer depósito.

Si el monto total es menor a 1 UIT, entonces el dinero se realizará en un solo depósito. Recordemos que, el pago se realizará de manera directa a la cuenta bancaría que ingreso el afiliado a la ONP al momento de presentar su solicitud.