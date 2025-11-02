¿Quiénes recibirán el bono extraordinario de ONP en diciembre? Estos son los jubilados beneficiarios

En el marco de las medidas de apoyo económico dirigidas a pensionistas, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha anunciado que en diciembre de 2025 se otorgará una pensión adicional extraordinaria dirigida a ciertos jubilados del Decreto Ley N.º 19990 (Sistema Nacional de Pensiones, SNP). Este pago complementario, a menudo denominado “bono de Navidad" o gratificación de diciembre, busca brindar un apoyo adicional a quienes ya reciben pensión bajo este régimen.

Es importante destacar que no todos los pensionistas serán beneficiarios automáticos de esta gratificación adicional. Por ello, conviene conocer con detalle quiénes podrán recibirla, bajo qué condiciones, y qué deben hacer para cobrarla. A continuación se detalla la información disponible hasta la fecha para diciembre de 2025.

¿Quiénes recibirán el bono extraordinario de la ONP en diciembre de 2025?

La ONP señala que la gratificación adicional corresponde a los pensionistas del régimen SNP (Decreto Ley N.º 19990) u otros regímenes previsionales especiales que ya perciben pensión de jubilación. Uno de los requisitos señalados es que los pensionistas hayan "realizado 20 años o más de aportes al SNP".

Este pago adicional se realizará automáticamente en la cuenta bancaria donde usualmente cobran su pensión, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El monto estimado corresponde a una pensión adicional equivalente al monto habitual que ya se recibe mensualmente.

La información aclara que no todos los pensionistas califican: quienes tengan menos de 20 años de aportes al SNP, o pertenezcan a modalidades de pensión proporcional, podrían quedar excluidos.

Resumen de beneficiarios

En concreto, podrán recibir la gratificación de diciembre de 2025:

Pensionistas jubilados plenamente del régimen SNP (Decreto Ley N.º 19990) que hayan aportado 20 años o más al sistema.

Pensionistas de regímenes especiales que también cuenten con el derecho definitivo a pensión conforme a la normativa vigente, en la ONP.

Personas que ya cobran pensión regularmente (jubilación, invalidez, viudez u orfandad) bajo ese régimen y cumplieron los requisitos de aportes.

No es necesario solicitar el pago de forma adicional: el depósito será automático.

¿Qué deben hacer los jubilados para acceder al beneficio?

Verificar que su pensión se encuentre vigente y que cumpla con los requisitos del régimen SNP o del régimen especial correspondiente.

Verificar que sus aportes al SNP suman 20 años o más (o el requisito específico que aplique según su modalidad).

Asegurarse de que la cuenta bancaria registrada en la ONP esté actualizada para el depósito.

Estar atentos a la comunicación oficial de la ONP o del Ministerio de Economía sobre el cronograma de pago para diciembre.