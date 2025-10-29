Conductores dejarán de pagar dos peajes importantes en la Panamericana Sur: ¿cuáles son?

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro de dos peajes importantes en la capital. La resolución señala restituir el derecho al libre tránsito, esta noticia fue muy bien recibida por los conductores que circulan por esas vías.

Panamericana Sur: ¿Qué peajes quedan suspendidos?

La jueza Merari Trujillo Padilla dictó que los peajes en Villa El Salvador y Punta Negra no estarán habilitados, hasta que la empresa concesionaria cumpla ciertas condiciones. Recordemos que, la Municipalidad de Santa María solicitó la anulación de seis peajes ante los tribunales

Los peajes en Villa El Salvador y Punta Negra quedan suspendidos.

Los ciudadanos que circulen por estas vías ya no tendrán que pagar un peaje, lo cual significa un ahorro significativo para muchos. No es la primera vez que se ejecuta esta medida, ya que en el 2024, se suspendió el cobro en el tramo de Puente Piedra.

Recordemos que, en setiembre, Rutas de Lima informó que había comenzado un proceso de disolución y liquidación, porque, según ellos, estaban siendo hostigados y presionados por la Municipalidad de Lima.

Municipalidad de Lima liberó nueva vía de Evitamiento: no se paga peaje

La Municipalidad de Lima dio a conocer que los conductores podrán trasladarse a La Molina, Ate y Santa Anita, sin pagar peaje, tras la liberación de una importante vía alterna de Evitamiento. Esta iniciativa ha sido muy bien recibida por la población, quienes ahorrarán un poco más de dinero al trasladarse de un lugar a otro.