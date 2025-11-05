0
Municipalidad de Puente Piedra comparte buena noticia: culminó obra que mejorará calidad de vida de vecinos

Vecinos del A.H. César Vallejo Ampliación en Puente Piedra mostraron su felicidad tras la reciente inauguración de importante vía que acaba de ser pavimentada.

Angie De La Cruz
Vecinos de Puente Piedra gozan de renovada vía pavimentada en el el A.H. César Vallejo Ampliación.
Vecinos de Puente Piedra gozan de renovada vía pavimentada en el el A.H. César Vallejo Ampliación. | Imagen: Municipalidad de Puente Piedra
Puente Piedra es un popular distrito de Lima Norte, que con el pasar del tiempo está mejorando su infraestructura y calidad de vida. En este contexto, una reciente noticia alegró a los ciudadanos del Asentamiento Humano César Vallejo Ampliación, y es que la municipalidad, en trabajo conjunto con la comunidad, terminaron una fundamental obra.

Según la ley peruana, el 5 de noviembre es feriado no laborable.

PUEDES VER: Este miércoles 5 de noviembre será feriado: conoce qué se celebra y qué señala El Peruano

Los vecinos de la zona ahora cuentan con una nueva pista pavimentada, que mejorará el tránsito de vehículos y peatones, facilitando al mismo tiempo el acceso de estudiantes a sus centros educativos y mejorando las condiciones de los habitantes, quienes evitarán la polvareda y contaminación del aire que generan las vías inconclusas.

Mediante un video de TikTok, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, mostró los trabajos que venían realizando las maquinarias pesadas en el A.H. César Vallejo Ampliación, asimismo, destacó la organización conjunta con la comunidad, que intervino en los trabajos de construcción para la culminación de la obra, que fue inaugurada el último domingo 2 de noviembre.

"Gracias al esfuerzo conjunto entre la comunidad del A.H. César Vallejo Ampliación y el equipo municipal, se logró inaugurar la nueva pista, fruto del Programa Municipal "A Trabajar Juntos". Bajo esta iniciativa, la municipalidad aporta los materiales y los vecinos contribuyen con la mano de obra, demostrando que el trabajo colaborativo transforma realidades.", informó la Municipalidad de Puente Piedra.

La terminación de esta obra mejora la calidad de vida de las familias puentepedrinas, que tras varios años de espera, actualmente cuentan con pistas pavimentadas. Esta noticia fue muy bien recibida en redes sociales y los usuarios no dudaron en comentar respecto al reciente proyecto en el distrito.

"Los vecinos felices de trabajar con la gestión municipal para hacer realidad esta gran obra", "Gran cambio para los vecinos", "Alcalde y vecinos trabajando codo a codo por un Puente Piedra cada día más bonito", "Póngale buen asfalto de calidad, capa gruesa", "Mejorando áreas comunes, recuperando espacios públicos, y elevando así la calidad de vida de nuestros vecinos", indicaron.

Angie De La Cruz
Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

