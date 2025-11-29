Elecciones 2026: ¿Qué pasa si no elijo mi local de votación a tiempo? Lo que debes saber antes del fin del plazo

La cuenta regresiva rumbo a las Elecciones Generales 2026 ya ha comenzado. La ONPE habilitó desde el 23 de noviembre de 2025 la plataforma "Elige tu local de votación", como parte del cronograma oficial, para que todos los electores puedan escoger anticipadamente su centro de sufragio.

Este año los comicios se realizarán el 12 de abril de 2026, cuando los peruanos elegirán presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino. La iniciativa busca que cada ciudadano pueda votar cerca de su domicilio registrado en su documento de identidad (DNI), lo que facilita el desplazamiento y reduce aglomeraciones en los locales de votación.

Pero este mecanismo exige que cada elector debe entrar a la plataforma, verificar sus datos y escoger hasta tres opciones de locales, y confirmar su selección, antes del plazo límite. De lo contrario, si no se completa esta gestión antes del 14 de diciembre de 2025, la ONPE decidirá por el ciudadano.

Ciudadanos pueden registrarse en la plataforma de la ONPE y elegir su local de sufragio / FOTO: ONPE

Cronograma y cómo funciona la selección del local de votación

El periodo para elegir tu local de votación, usando la plataforma "Elige tu local de votación", ya inició, y el sistema permitirá escoger hasta tres locales, dentro del distrito que figura en tu DNI, según la dirección registrada al 14 de octubre de 2025, fecha del cierre del padrón electoral.

El trámite puede realizarse desde cualquier dispositivo con internet, con verificación de identidad mediante preguntas personales, foto del DNI o reconocimiento facial, según la modalidad de acceso. Se tendrá hasta el 14 de diciembre de 2025 para completar la selección. Después de esa fecha, ya no será posible elegir ni modificar el local.

En marzo de 2026, antes de la jornada electoral, la ONPE comunicará oficialmente a cada elector cuál de sus opciones ha sido asignada como local definitivo.

¿Qué sucede si no eliges tu local de votación a tiempo?

Si no entras a la plataforma o no completas la selección antes del 14 de diciembre, la ONPE asignará automáticamente un local de votación de acuerdo con la dirección registrada en tu DNI.

Esto puede conllevar varios inconvenientes, pues es posible que el local asignado esté lejos de tu domicilio real, lo que implica mayor traslado y gasto de transporte. Además, el día de las elecciones podrías enfrentar filas más largas, demoras o confusión, sobre todo si el local está alejado o no conoces bien la zona.

Asimismo, si recientemente cambiaste de domicilio después del cierre del padrón electoral, ese cambio no será considerado, ya que la asignación automática se basa en la dirección registrada en tu DNI.