Elige tu local de votación 2026: ¿Hasta cuándo estará disponible la opción? Esta es la fecha límite
Todos los ciudadanos registrados en el padrón electoral para 2026, tienen la opción de poder seleccionar el local de votación de su preferencia.
Las próximas Elecciones Generales 2026 están a la vuelta de la esquina, y como parte de los preparativos para asegurar una jornada más ordenada y cómoda para los electores, la ONPE habilitó una herramienta digital que permitirá a cada ciudadano escoger el local donde desea votar.
PUEDES VER: ONPE realiza convocatoria laboral para elecciones 2026: trabajadores ganarán hasta 2,000 soles
Esta novedad responde a una necesidad frecuente: muchas veces los electores terminan en locales lejanos o con dificultades de acceso, lo que genera incomodidades, largas filas o incluso deserción. Con la plataforma de "elección de local de votación", cada persona puede anticipar su lugar de sufragio, lo que ayuda a planificar desplazamientos, ahorrar tiempo y evitar contratiempos el día de la votación.
Sin embargo, esta opción no estará abierta indefinidamente: existe un plazo límite fijo para escoger, después del cual la ONPE asignará automáticamente un local conforme al padrón. Por eso, es clave que los ciudadanos interesados actúen pronto, y conozcan bien hasta cuándo tienen disponible la opción.
Periodo para elegir local de votación 2026
La plataforma "Elige tu local de votación" de la ONPE está habilitada desde el domingo 23 de noviembre de 2025. El sistema permanecerá abierto hasta el lunes 14 de diciembre de 2025. Después de ese plazo ya no será posible elegir ni cambiar tu local. Si no elegiste, la ONPE te asignará automáticamente uno según el padrón.
¿Cómo elegir tu local de votación para 2026?
Estos son los pasos que debes seguir si quieres escoger dónde votar:
- Ingresa a la plataforma oficial: https://eligetulocal.onpe.gob.pe/
- Verifica tu identidad: necesitarás tu número de DNI, dígito verificador y fecha de nacimiento.
- Elige hasta tres locales de votación cercanos dentro de tu distrito, conforme a la dirección registrada en tu DNI hasta el cierre del padrón.
- Si lo deseas, puedes volver a cambiar tus opciones, pero solo hasta el 14 de diciembre. Después de esa fecha el sistema cerrará.
- Una vez cerrado el plazo, la ONPE te asignará un local definitivo. El anuncio oficial del local asignado se realizará en 2026, antes de la jornada electoral.
¿Qué tener en cuenta para este proceso?
La selección de local solo aplica si tu domicilio figura correctamente en el padrón electoral. Los cambios de residencia hechos después del cierre del padrón (14 de octubre de 2025) no serán considerados.
Si no eliges local antes del 14 de diciembre, la ONPE asignará automáticamente uno para ti, así que es recomendable hacer el trámite para tener la opción de un local cercano. La plataforma está disponible las 24 horas del día, todos los días hasta el 14 de diciembre, así que puedes entrar cuando te convenga.
¿Por qué conviene elegir tu local de votación?
- Tener un local cercano a tu domicilio facilita el traslado, menos tiempo, menor costo de transporte, menos cansancio.
- Reduce el riesgo de largas filas o confusiones el día de la votación.
- Contribuye a una mejor organización del proceso electoral, menos aglomeraciones, mejor distribución de electores.
- Permite a personas con movilidad reducida o con limitaciones elegir locales accesibles.
