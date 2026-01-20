Elecciones 2026: ¿Cuándo es el sorteo de miembros de mesa? Entérate cómo saber si participas

Las Elecciones Generales 2026 serán el próximo domingo 12 de abril, por lo cual miles de ciudadanos están a la expectativa de conocer si serán parte de los miembros de mesa en este proceso en el que 27 millones de peruanos elegirán al nuevo presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del parlamento andino.

De acuerdo a lo que ha anunciado la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el sorteo para saber quiénes salieron elegidos como integrantes de la mesa de sufragio, se realizará oficialmente el próximo jueves 29 de enero. Por lo cual, desde esta fecha, los peruanos podrán corroborar si su nombre salió seleccionado.

En este contexto, y estando a solo tres meses de que se lleven a cabo los comicios en el Perú, es importante conocer toda la información relacionada a cómo se efectuará el sorteo y ante todo, qué tomar en cuenta para tener la seguridad de que participarás.

ONPE confirma que el 29 de enero será el sorteo para elegir miembros de mesa / FOTO: ONPE

¿Cómo saber si soy parte del sorteo de miembros de mesa en 2026?

Si estás en el padrón electoral, entonces puedes ser seleccionado. No obstante, si es que se presentan impedimentos legales, como funcionarios de organismos electorales, autoridades políticas en funciones, candidatos en carrera, miembros de las Fuerzas Armadas y personas con discapacidad certificada, no ingresas en el sorteo.

¿Cómo se organizará la mesa de votaciones este 2026?

En cada una de las mesas serán escogidos nueve ciudadanos para la labor, la cual se distribuye en tres titulares y seis suplentes. El horario para asegurar que el proceso inicie a tiempo empezará desde las 6:00 a. m.

¿Se puede rechazar la elección como miembro de mesa?

Cuando la ONPE publique la lista preliminar de seleccionados, aquellos que fueron elegidos podrán registrar justificaciones para no ser parte. Entre las razones válidas para argumentar la falta, está el concepto de embarazo, enfermedad o condición médica certificada.

¿Aún se puede elegir el local de votación?

La opción para decidir voluntariamente por el local de votación de preferencia, ya no está activa. Este proceso de elección terminó oficialmente el 14 de diciembre de 2025.