ONPE 2026: ¿Se activó LINK de consulta para saber tu local de votación? Así puedes confirmarlo
Los ciudadanos se preparan para lo que serán las Elecciones Generales 2026 en el Perú y AQUÍ te contaremos cómo podrás averiguar tu local de votación.
El próximo domingo 12 de abril de 2026 se realizará la nueva jornada electoral en el Perú, en la cual se elegirán cargos clave para el territorio nacional, el de Presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del parlamento andino. Frente a esto, es necesario tener en cuenta lo principal: ¿dónde me toca votar?
PUEDES VER: Elecciones Generales 2026: ¿Eres miembro de mesa? ONPE confirma cuándo inician las capacitaciones virtuales
Muchos de los ciudadanos se han venido haciendo esta gran pregunta durante las últimas semanas, pues es necesario tener claro qué local fue el designado por los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para acudir a sufragar.
Sin embargo, por el momento los únicos que pueden conocer a qué centro de votación les corresponde acercarse para emitir su voto, son aquellos que hicieron uso de la aplicación 'Elige tu Local de Votación', plataforma en la que cada persona podía seleccionar hasta tres opciones de ubicación.
Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril desde las 07:00 a.m / FOTO: ONPE
El registro estuvo disponible desde el 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2025, con la finalidad de que todos tengan la opción de estar cerca a su local de votación, pero no todos llegaron a realizar el trámite, por lo que todavía no han podido enterarse de la información correspondiente.
LINK para saber local de votación en 2026
Lo único que tienes que hacer para esta revisión electoral, es ingresar a https://eg2026.onpe.gob.pe/para-electores/conoce-tu-local-de-votacion/ y luego presionar el botón de 'Consulta tu local de votación'.
Al darle clic a este botón, la plataforma te emite el siguiente mensaje: "¡Próximamente! El sistema se habilitará con la información para que puedas consultar tu local de votación.", aclarando que por el momento no está activo el enlace para conocer la data.
¿Cuándo estará disponible la consulta de local de votación?
Esta opción se pondrá a disposición de la comunidad peruana desde el próximo domingo 15 de febrero, día en el que todos podrán entrar a la página y averiguar qué lugar salió como elegido.
¿Cómo saber si soy miembro de mesa?
Para saber si a alguien le tocó ser miembro de mesa, la ONPE habilitó una plataforma digital en la que solo ingresando el número de DNI, se podrá conocer la información. AQUÍ te compartimos el LINK: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.
