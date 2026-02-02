Elecciones Generales 2026: ¿Si reemplazo a un miembro de mesa, recibiré el pago de igual manera?

Ahora que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha confirmado que se realizó el sorteo para elegir a los miembros de mesa que estarán a cargo en los comicios 2026, el cual fue llevado a cabo el pasado jueves 29 de enero, miles de ciudadanos ya están al tanto de la información sobre si les tocó o no ejercer la labor.

Las Elecciones Generales se realizarán durante el próximo 12 de abril de 2026 y aunque no se ha publicado aún la lista definitiva de miembros de mesa, pujes falta aún la presentación de tachas, ya se puede conocer a quienes ocuparán los cargos de presidente, secretario, tercer miembro y suplentes durante toda la jornada electoral.

No obstante, es importante mencionar que en algunos procesos electorales se ha registrado la falta de los encargados de mesa y por ello, se debe recurrir a los votantes que se encuentran en los primeros puestos de la fila para sufragar, quienes tendrán que cumplir con la tarea aunque se haya dado de manera imprevista.

En este marco, crece la duda sobre si se hará el pago correspondiente a quienes reemplacen a los miembros ausentes, pese a que en un inicio no hayan sido sorteados en el anuncio oficial de la ONPE. ¿De igual manera te comprende este incentivo?

¿Tendré remuneración si reemplazo a un miembro de mesa?

De acuerdo a lo que ha indicado Franz Paz Retuerto, especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONPE, a través de una entrevista con RPP, aquellos que no resulten designados para ser miembros de mesa, pero cumplan con la labor por falta de presencia de los titulares, igual recibirán el beneficio económico.

¿Cuánto pagan a los miembros de mesa?

Los ciudadanos que laboren en la jornada electoral, recibirán una compensación monetaria de 165 soles, además de un día de descanso no compensable, válido tanto para el sector público como privado.