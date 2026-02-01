Elecciones Generales 2026: ¿Hasta cuándo puedes presentar tu excusa para no ejercer el cargo en abril?

Este 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales de 2026, en la cual se elegirán cargos de presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del parlamento andino. Frente a ello, es clave conocer que ya fueron elegidos los miembros de mesa que cumplirán con la labor de organizar la jornada.

El pasado jueves 29 de enero, miles de ciudadanos fueron sorteados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para ser seleccionados como miembros de mesa, y algunos ya forman parte del listado publicado en la página web de la entidad.

Sin embargo, todavía no es una lista definitiva la que se ha compartido, ya que esta recién se confirmará el próximo 18 de febrero tras el proceso de de impugnación, apelaciones y resolución de tachas a Miembros de Mesa Art. 60° LOE, que se encargará de determinar finalmente quiénes cuentan con excusas válidas para no ejercer el cargo.

¿Hasta cuándo se puede presentar tachas para no ser miembro de mesa?

El trámite para evidenciar frente a la ONPE que no te encuentras apto para cumplir la labor de miembro de mesa en las votaciones 2026, inicia el 30 de enero y se extenderá hasta el 13 Febrero.

Puesto que, cinco días después de haber realizado la gestión correspondiente, llega la publicación definitiva de la lista de Miembros de Mesa, en miras a la jornada electoral de abril.

¿De cuánto es la multa por no ser miembro de mesa?

Si un miembro de mesa no asiste al día de los comicios, se retira antes de tiempo o no cumple con la responsabilidad encargada, se le impondrá una multa de S/ 275 por cada proceso electoral. El monto aplica para presidente, tercer miembro, secretario y suplentes que no se presenten.

¿Cuál es la remuneración por ser miembro de mesa?

La compensación económica por ser miembro de mesa alcanza a la cifra de S/ 165 y a además, se beneficia con un día de descanso laboral no compensable, aplicable tanto en el sector público como privado.