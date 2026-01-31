ONPE: ¿Eres miembro de mesa? Estas son las funciones que deberás cumplir en cada uno de los cargos

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya realizó el sorteo para conocer a los nuevos miembros de mesa que acompañarán en la jornada de este domingo 12 de abril, por lo tanto, en este momento muchos de los ciudadanos tienen conocimiento de esta información.

Desde el pasado 23 de enero, empezó la gestión para elección de los miembros de mesa, pues se llevó a cabo la selección de candidatos a miembros de mesa. Posteriormente, llegó el día del sorteo y salieron los elegidos. En los próximos días solo queda esperar al proceso de impugnación, apelaciones y resolución de tachas para la publicación definitiva de la lista.

En medio de todo este tema, es necesario que cada uno de los peruanos tenga claro los datos en cuanto a la labor que deberá desempeñar durante las votaciones, ya sea como presidente, tercer miembro, secretario o suplente. Conoce AQUÍ los detalles.

Funciones de los miembros de mesa

Presidente: en este caso, el encargado entrega la cédula de sufragio al elector luego de su identificación.​

en este caso, el encargado entrega la cédula de sufragio al elector luego de su identificación.​ Secretario: solicita la firma y huella del elector en la lista de electores.​

solicita la firma y huella del elector en la lista de electores.​ Tercer miembro: coloca el holograma en el DNI después de que el elector vota.​

coloca el holograma en el DNI después de que el elector vota.​ Suplente: este cargo tiene la tarea de asumir las funciones de quien no se presente, en el orden que corresponda para garantizar el desarrollo de la jornada.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

Ingresa al LINK de la consulta electoral de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

Escribe tu número de DNI en el espacio.

El sistema te dirá si fuiste elegido como miembro de mesa.

Aquí sabrás si eres titular (presidente, secretario o tercer miembro) o suplente y el local de votación asignado.

¿Cómo saber dónde votar?

Por el momento, los ciudadanos no pueden consultar su local de votación, pues el LINK oficial se habilitará en la plataforma de la ONPE a partir del próximo 15 de febrero de 2026.

Solo aquellos que hayan utilizado el aplicativo de 'Elige tu local de votación', tienen la opción de conocer dónde les tocó sufragar, pues la información llegó directamente a los correos electrónicos registrados en la web.

Beneficios por ser miembro de mesa

Los que cumplan con la función tendrán derecho a una compensación económica de S/ 165 y a un día de descanso laboral no compensable. El beneficio se coordina con el empleador y podrá hacerse efectivo dentro de los 90 días posteriores a la fecha central.