¿Aún no sabes dónde te toca votar? Desde esta fecha tendrás el LINK disponible para consultar el local asignado

Las Elecciones Generales de 2026, en las cuales elegiremos a nuevos representantes de la patria, se han programado oficialmente para el próximo domingo 12 de abril, por lo cual muchos de los ciudadanos votantes ya se alistan en miras al día central en el que deberán ejercer su derecho con responsabilidad.

Entre las interrogantes más grandes que han surgido en medio del proceso de los comicios este año, sale a relucir la pregunta clave que es: ¿dónde me toca votar? En algunos casos, hay peruanos que todavía no tienen conocimiento de este tema y es necesario que se informen correctamente.

Durante el 2025, se puso a disposición de la comunidad un aplicativo denominado como 'Elige tu local de votación', el cual estuvo disponible hasta el pasado 14 de diciembre. Aquellos que hicieron uso de esta plataforma, pudieron enterarse de la elección desde el 23 de enero de 2026 vía correo electrónico.

ONPE informa sobre las Elecciones Generales 2026 / FOTO: ONPE

Así pues, por medio de esta web pudieron seleccionar hasta tres opciones de local de votación, las mismas que fueron consideradas para dar una respuesta final. Sin embargo, hubo cierto sector de personas que no utilizaron esta alternativa, quedando fuera del proceso, y son las mismas que ahora no conocen aún qué centro se le ha asignado para sufragar.

¿Desde cuándo se activará LINK para conocer local de votación?

De acuerdo a la última información de la ONPE, aquellos no usaron el aplicativo de ETLV hasta el plazo máximo en 2025, podrán confirmar este dato desde un LINK que se habilitará en la plataforma oficial de la entidad a partir del domingo 15 de febrero.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

En la página autorizada de la ONPE, se ha colocado un nuevo botón que te envía directamente al enlace oficial de Consulta Electora de ONPE, en el que podrás saber si fuiste elegido como miembro de mesa. Te compartimos el LINK: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

Horario de jornada electoral 2026

El 12 de abril, los miembros de mesa deben presentarse a partir de las 6:00 a. m. para instalar la mesa de sufragio. La jornada de votación empieza a las 7 a.m y termina a las 5 p.m.